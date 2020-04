A. Tapinas: apdergti medikai nežino, kada L. Andriulis ateis deginti jų ligoninę

L. Andriulis trečiadienio vakarą feisbuke parašė ilgą įrašą apie tai, kad viruso epidemijos metu yra gydytojų herojų, ir yra gydytojų sadistų.

„Medeina (L. Andriulio žmona – aut.past.) per šią savaitę surinko kalną gimdyvių liudijimų, kad gimdymuose nedalyvaujant vyrams, suvešėjo mizoginistinių sadisčių akušerių bezpredelas. Sovietų sąjungos mentalas atsigavo – tos tarybinės šlykščios bobos akušerės bijo tik vyrų, o be vyrų paliktos gimdyvės yra lengvas grobis. Pirmą kartą gyvenime teks naudotis valstybinės medicinos paslaugomis – pirmas mano vaikas gimė Baltijos Amerikos Klinikoje, antras – Edith Cavell klinikoje Briuselyje, o trečiam vaikui teks gimti prakeiktoje valstybinėje sistemoje. Ja aš nepasitikiu visiškai, ir a priori manau, kad visi ten dirbantys yra įtartini smurtautojai. Nebijau to sakyti. Aš šiame gimdyme negalėsiu dalyvauti, bet Medeina yra stipri moteris, ir tas gimdymas bus labai skaudžiai viešas. Jei išgirsiu nors mažiausias akušerinio smurto apraiškas (apie šį terminą sužinojau tik šią savaitę), aš asmeniškai ir labai viešai sunaikinsiu jų gyvenimus ir karjeras be jokios atodairos, naudodamas visus savo viešumo, finansinius ir teisinius resursus, kurių turiu daug. Mes dar nežinome, kur teks gimdyti, but it better be good. I will f****** burn the place, jei Medeinai pritrūks nors vienos šypsenos, jau nekalbant apie medicininę priežiūrą. Medeina kovoja savo kovą už visas gimdyves. Man nerūpi kitos gimdyvės, man rūpi tik manoji, ir aš naudosiu viską savo galioje, kad keršyti, skaudinti ir naikinti, jei kas nors bus ne taip. Nėra nieko, ko aš labiau nekęsčiau, nei sovietinis palikimas. Aš jo nekenčiu visose formose – architektūroje, švietime, klientų aptarnavime. Bet labiausiai aš jo nekenčiu sovietiniame nežmogiškume, kuris labiausiai matomas sveikatos apsaugos sistemoje“, – rėžė verslininkas.

Ir pasidalijo moterų istorijomis, kurias, kaip teigia L. Andriulis, per kelias savaites Medeinai papasakojo moterys. Jas galite rasti verslininko feisbuko paskyroje.

Ketvirtadienio rytą portalui su L. Andriuliu susisiekti nepavyko.

Šis įrašas nepraslydo daugeliui tautiečių, taip pat ir A. Tapinui, pro akis.

„Jeigu aš jaučiuosi, kaip gavęs purvinu skuduru per veidą, tai galiu tik įsivaizduoti, kaip jaučiasi viešai apdergti medikai, kurie dalijasi šituo įrašu ir nesupranta, kada ir už ką jau ateis ponas Andriulis deginti jų ligoninės, – rašė L. Andriulis. – Kas čia – stresas, pilnatis, vakarinis rašymas į „Facebook?“ Kiek reikia būti atitrūkus nuo realybės, kad tokiu metu rašyti tokius briedus? Kas turi dėtis galvoje, kad rašytum „visi valstybinės sistemos medikai yra įtartini smurtautojai“? VISI. Kas turi būti žmogui negerai? O kai smurtautojai po pamainos Santarose ar VGN persirengia ir važiuoja dirbti į BAK, „Northway“ ar „Kardiolitą“, jie ūmai tampa nebe smurtautojais? Sovietmečio, tamsta, nekenčiat? Bet jūs ir esat tas gūdusis sovietmetis, kurio likučiai taip mėgsta viską absoliutinti – visi verslininkai vagys, visi mentai kyšininkai, visi žurnalistai parsidavę. Ir visi medikai smurtautojai. Sovietmečio, sakot, nekenčiat? To laiko, kai nomenklatūrinio elito atstovai galvojo, kad jie aukščiau visų, nes turi ryšių ir pinigų? Ar pirmųjų metų, kai berniukai avietiniais švarkais manė esantys dievai, nes turėjo dolerių. Jūs ir esat tas sovietmetis. Žadat naudoti visą savo viešumą, finansinius ir teisinius resursus, kurių turit daug keršydamas medikams, žadat sudeginti ligoninę, jeigu pritrūks šypsenos? Nesusireikšminkit, Liudvikai, gal ir parodot kartais, jog skraidot verslo klase, bet tikrai Lietuvoje yra daug rimtesnių žmonių, turinčių daug daugiau viešumo, finansų ir teisinių resursų, kurie esant reikalui stos medikų pusėje. Mano abu vaikai gimė prakeiktoje valstybinėje sistemoje. Tikrai nepamenu, ar buvo pakankamai šypsenų, bet labai gerai pamenu, kad jeigu ne du įtartini smurtautojai profesionalai, antrasis gal ir nebūtų šiandien užaugęs iki metro devyniasdešimties. Tų anoniminių siaubo istorijų galima ištraukti ir apie bet kurią privačią kliniką. Nė viena profesija ne ideali, tarp medikų yra vagių, yra kyšininkų, yra negerbiančių savo profesijos žmonių, bet kaip ir visur jų yra absoliuti mažuma. Jeigu manėte, kad šitaip įbauginsite jūsų vaikui į pasaulį ateiti padėsiančius medikus, tai galėjot nesivarginti – jie viso matę ir Hipokrato priesaika yra stipresnė už bet kuriuos bauginimus. Net jei jie ir visi yra įtartini smurtautojai. Paskaitykit pats blaiviom akim, ką parašėt, ištrinkit, nusiraminkit ir nuraminkite svarbesnį asmenį, išgerkit sulčių, parašykit trumpą atsiprašymą ir laukit stebuklo atėjimo į pasaulį. Be deginimų, naikinimų ir keršto akcijų liepsnojančiu kardu“, – rašė A. Tapinas.