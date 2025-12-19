Sulaukusi naujo karjeros pasiūlymo, Atlanta patarimo kreipėsi į tris vyrus

Pirmoji intriga atskleista – dainininkė Elena Puidokaitė-Bruzgulienė, geriau žinoma sceniniu vardu Atlanta, taps LNK televizijos projekto „Didysis chorų mūšis“ Vilniaus choro generole.
Pasak atlikėjos, tai – ne tik naujas kūrybinis iššūkis, bet ir ypatinga asmeninė garbė. „Vilnius man – gražiausias miestas pasaulyje. Čia gimiau, augau ir iki šiol gyvenu. Nėra didesnės garbės nei atstovauti savo miestui“, – sakė Atlanta.
Sprendimą dalyvauti projekte Atlanta priėmė ne spontaniškai.
„Pirmiausia pasiskambinau vyrui – toks projektas reikalauja daug laiko. Tadas labai palaikė. Tada papasakojau savo prodiuseriui Faustui Venckui, paskui Stano ir visi vienbalsiai sakė: varyk! Kai visi vyrai aplink palaiko, supranti, kad tai ženklas“, – šypsojosi Atlanta.
Atlikėja pabrėžė, kad į naujas pareigas žiūri labai atsakingai. Jos tikslas – ne tik muzikinis rezultatas, bet ir žmogiškas ryšys: „Dėsiu visas pastangas, kad skambėtų gera muzika, kad visi susidraugautume, kad kiekvienas choro narys turėtų galimybę atsiskleisti, parodyti savo geriausias savybes. Gal iš to gims kažkas naujo, dar negirdėto.“
Pasak jos, „Didysis chorų mūšis“ pirmiausia yra nuostabi galimybė gerai praleisti laiką, o ne kova ar konkurencija.
„Man tai – smagi pramoga, muzikinė avantiūra. Manau, čia ne vieta konkurencijai, nes, manau, šis projektas apie bendrystę, apie palaikymą. Tikrai džiaugsiuosi visų miestų chorų dainomis. Man gyvenime svarbiausia – geros emocijos ir pasimėgavimas procesu“, – teigė ji.
Vis dėlto viena iš asmeninių Atlantos vilčių – pažadinti Vilniaus palaikymą. „Vilniečiai kartais nėra patys aktyviausi sirgaliai. Labai norėčiau, kad miestas užsikurtų ir palaikytų savus, kaip tai daro kiti miestai“, – sakė ji.
„Didysis chorų mūšis“ – TV projektas, kuriame susitiks garsūs Lietuvos atlikėjai, jų gimtųjų miestų chorai ir žiūrovai prie ekranų. Žinomi muzikantai suburs savo miestų chorus ir išskirtiniais muzikiniais pasirodymais varžysis dėl žiūrovų simpatijų.
Projektą ves Rolandas Mackevičius, o komisijoje žiūrovai išvys į televiziją po pertraukos grįžtančią Ingą Jankauskaitę bei dirigentą Vytautą Lukočių.
Naujausi komentarai