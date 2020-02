Stano nustebino kolegų elgesys vėžiu sergančių vaikų renginyje: kada laikas sustoti?

„Priešistoriniais laikais televizijos atlikėjams nemokėdavo už filmavimus. Atlikėjai ir vadybininkai susirinko prie laužo, pamosikavo kuokomis ir tarė: „Arba moka, arba neeinam“. Televizijos pradėjo mokėti. Na, yra logikos“, – Stano svarsto, juk tuomet uždirbami pinigai, renginiai komerciniai, tad jie ir turėtų dalintis.

„Tuo metu didžiausiame paramos vaikams renginyje „Išsipildymo akcija“ dalyvavę atlikėjai garsiai sakė – dalyvaujam neatlygintinai. Ir tai buvo tiesa. Bet laikas bėgo. Atlikėjus kvietė ir į kitus filmavimus, apie kuriuos pasakyti komercinis ar nekomercinis darėsi sunkiau. Iš pradžių atlikėjai nedrąsiai prašė apmokėti už kurą. Vėliau drąsos atsirado daugiau ir jie ėmė prašyti honorarų už pasirodymus. „Na, palaukit, – argumentavo jie, – Juk apšvietėjai ir operatoriai gauna atlyginimą? Gauna. Tai kodėl mes negalime gauti?“ Televizijų prodiuseriai giliai padusavę ėmė kratyti kišenes. Kūčios, Kalėdos, Velykos, Žolinės ir t.t. OK. Gal žmogus nepripažįsta tų švenčių, o jį kviečia, tai ir prašo honoraro. Vasario 16-oji , Kovo 11-oiji , kitos valstybinės šventės. OK. Gal žmogus Lietuvą tapatina su valdžia ir dėl to prašo honoraro. „Išsipildymo akcija“, „Maisto bankas“ ir kitos socialinės iniciatyvos. OK. Gal žmogus jų nepalaiko, turi kitokią nuomonę, bet vėlgi, jo prašo ir jis dalyvauja už pinigus...Visą šitą rašliavą dėlioju, nes sekmadienį tiesiog atsisėdau išgirdęs, kad vieniems šovė į galvą mintis paprašyti honoraro už dalyvavimą „Mamų unijos“ koncerte. Čia jau stop, – emocijų neslepia žinomas atlikėjas. – Tu išeini į sceną. Rodo istoriją apie mirtinai vėžiu sergantį vaiką. Tu žiūri į tą vaiką. Klausai istorijos. Padainuoji savo dainą ir išeini pasiėmęs honorarą.“

Vyras atvirauja, kad gal tai artima ir skaudi tema, gal reaguoja per jautriai, bet niekaip nesupranta, kad turi būti žmogaus mintyse, kad taip elgtųsi.

„Noriu pabrėžti, kad tai išskirtiniai, vienetiniai atvejai. Beveik visi supranta, ką daro ir vardan ko. Papasakojau savo mintis vienam lietuviškos muzikos super mega kietam dinozaurui, kuris taip pat pasirodė tą vakarą. Mane paprotino: „Neimk į širdį, gali būti, kad tas žmogus tiesiog nesuveda dviejų dalykų – savo dalyvavimo ir sergančio vaiko“. Tai jeigu nesuveda išties, noriu pasakyti savo nuomonę – jei dalyvauji tokiame koncerte, reiškia palaikai koncerto idėją, reiškia prisidedi prie jos, reiškia dalyvauji neatlygintinai arba nedalyvauji. Arba pranešk, kad dalis surinktų lėšų bus skirta tau paremti“, – sako atlikėjas.

Stano įrašas įplieskė diskusiją, mat ne visi sutiko su jo išsakyta nuomone. „Mano akimis tavo įraše kaip tik ir nėra svarstymo, klausimo, yra moralizavimas, manipuliavimas, – po įrašu diskutavo Juozas Liesis. – Ne tik moralinę atsakomybę prisiima kiekvienas darantis savo darbą geriausiai kaip gali. Renginiui kviečiamas atlikėjas ne išimtis. Kas kartą kviečiamas į socialines akcijas jaučiu dilemą. Neturiu aiškaus atsakymo sau, kodėl mano darbas turėtų būti nevertinamas skirtingai nuo prodiuserių, technikų, patalpų nuomotojų, kuro transporto pardavėjo ir t.t. Galų gale net į rėmėjų sąrašą neįtraukia. Dilema – galvoje, bet dalyvauju, nes tikiu, kad kažkiek galiu padėti. Bet gal padėčiau nemažiau gaudamas ir bent vidutinišką atlygį? Gal tavo moralizuotas atlikėjas jaučiasi panašiai?“

Renginių organizatorius, atlikėjų prodiuseris Artūras Butkevičius taip pat išdėstė savo nuomonę: „Kažkada labdaros koncertų epopėją pradėjome su Andriumi Mamontovu ir koncertais „Parama Vingio parke.“ Tada estafetę perėmė Nomedos išsipildymo akcija. O jau tada... tų organizuojančių labdaros koncertus atsirado tiek, kad niekas nieko nebesuprato, kam kas skirta, kas ką gaus, kas tas organizatorius ir t. t.. Vienu žodžiu, absoliuti sumaištis. Ir teisingai pastebėta, algas gaudavo absoliučiai visi išskyrus dainininkus. Vienu metu nuo tokių pasiūlymų tekdavo visiškai atsisakinėti, nes būtų tekę tik tuo ir užsiiminėti. Labai tikėjausi, kad laikui bėgant viskas išsigrynins. O, bet, tačiau, matyt šiame fronte nieko naujo. Konkuruoja televizijos, konkuruoja labdaros gavėjai, ne visi atlikėjai yra pajėgūs suprasti ir atsirinkti kur eiti, o kur ne.“

Jam antrino ir dainininkas Andrius Mamontovas: „Nepamirškim dar ir to, kad organizatorius pagal įstatymą turi teisę pasilikti sau iki (berods) 20 proc. nuo surinktos sumos. Anksčiau tas leistinas procentas buvo kiek didesnis. Ne vieni yra pasinaudoję tokia galimybe.“

Primename, kad vasario 22 dieną skambėjo paramos fondo „Mamų unija“ organizuojamas koncertas „Gyventi gera“. Renginys skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms, kuriems reikalinga pagalba. Koncerto metu žiūrovai išvydo sveikstančių ir pasveikusių vaikų istorijas. Koncerto metu pasirodė žinomi Lietuvos žmonės.