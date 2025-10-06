 Šiandien Vitalija Katunskytė būtų šventusi 70-metį

2023-ųjų sausį amžinojo poilsio atgulė legendinė estrados dainininkė Vitalija Katunskytė. Šiandien, spalio 6ąją, ji būtų minėjusi savo 70-ąjį gimtadienį. 

Vitalija Katunskytė / V. Ovadnevo / BNS nuotr.

1955 m. spalio 6 d. Šiauliuose gimusi V. Katunskytė muzikos mokykloje mokėsi groti akordeonu, vėliau Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar Sauliaus Sondeckio gimnazija) lankė chorinio dirigavimo klasę. 

Vitalija Katunskytė / J. Kalinsko / BNS nuotr.

1974 m. tapo Šiaulių pučiamųjų orkestro soliste. Išgarsėjo, kai nuo praeito šimtmečio 10-jo dešimtmečio pradžios kurortinio sezono metu pradėjo dainuoti Palangos Basanavičiaus g. įsikūrusiose kavinėse. 

2002 m. išleido debiutinį albumą „Dar skambėk“. Stipraus ir skambaus balso, niekada nestokojančios geros nuotaikos ir optimizmo atlikėją itin pamėgo vyresniosios kartos klausytojai. 

Didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė tokios V. Katunskytės atliekamos dainos, kaip„ „Jaunystės traukinys“, „Pražydo sodai“, „Meilės burės“, „Robinzonas“, „Balta lelija“, „Ir tu dainuok“, „Mylėk mane“ ir kt. 

I. Gelūno / BNS nuotr.

Dainininkė ne kartą koncertavo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje gyvenantiems Lietuvos emigrantams.

Kauno.diena.lt primena, kad V. Katunskytė netikėtai mirė 2023 m. sausio 18 d. Šiauliuose. Jai sustojo širdis. 

