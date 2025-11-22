Kas buvote praeitame gyvenime: gimimo diena gali atskleisti netikėtą tiesą

Ezoterikai teigia, kad gimtadienis gali atskleisti, kas žmogus buvo praeityje. Ir visa tai dėl planetos, kuri valdo jūsų gimimo dieną, energijos, rašo „Parade“.
Senovės tradicijose kiekviena iš septynių dienų atitiko vieną iš dangaus kūnų – Saulę, Mėnulį, Marsą, Merkurijų, Jupiterį, Venerą ir Saturną. Buvo tikima, kad šie objektai formuoja sielos karminę patirtį.
Sekmadienis – valdovas, įžymybė arba lyderis
Gimusieji sekmadienį yra siejami su Saule – galios ir žvaigždės statuso simboliu. Praeityje jie galėjo būti bendruomenės lyderiai, valdovai ar net atlikėjai, apsupti gerbėjų dėmesio.
Pirmadienis – virėjas, pedagogas arba ragana
Mėnulio energija atneša rūpestingą, motinišką karmą. Tokie žmonės galėjo rūpintis vaikais, gydyti, maitinti bendruomenes ar, dirbdami su gamtos jėgomis, praktikuoti mėnulio magiją.
Antradienis – riteris, karys arba gynėjas
Antradienį gimę žmonės turi Marso galią. Jų karma – bebaimio kario, kuris užstojo negalėjusius apsiginti.
Trečiadienis – žurnalistas, mokytojas arba prekybininkas
Valdomi Merkurijaus, šių žmonių gyvenimai buvo kupini mokymosi. Jie galėjo mokyti, rašyti, skleisti žinias arba užsiimti prekyba ir turėti savo parduotuvę.
Ketvirtadienis – žynys, mokslininkas arba tyrinėtojas
Jupiteris suteikė išminties ir smalsumo. Praeituose gyvenimuose tokie žmonės galėjo būti dvasiniai mokytojai, žyniai arba keliautojai, renkantys patirtį ir žinias iš viso pasaulio.
Penktadienis – menininkas, dizaineris arba grožio specialistas
Gimusieji penktadienį turi Veneros grožio ir harmonijos karmą. Praeityje jie galėjo kurti meną, puošti erdvę arba pabrėžti kitų grožį.
Šeštadienis – inžinierius, teisininkas arba ūkininkas
Saturnas atneša atsakomybę ir kruopštumą. Tokie žmonės buvo statybininkai, architektai, inžinieriai, teisėjai arba ūkininkai, kurie užtikrino stabilumą ir tvarką savo bendruomenėse.
