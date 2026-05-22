Sergejus Maslobojevas ir Santa Mišenytė tapo tėvais

Mažylis pasaulį išvydo ypatingą dieną – per 39-ąjį tėčio gimtadienį, gegužės 22-ąją.
„Nusakyti, ką jaučiu, yra neįmanoma“, – emocijų neslėpė S. Maslobojevas.
Pora pasidalijo ir kokį vardą išrinko sūnui. Mažylis bus vadinamas Radanu Aleksandru Maslobojevu. Aleksandro vardas skirtas Santos seneliui iš tėčio pusės. Su šviesaus atminimo vyru susiję vieni šilčiausių jos vaikystės prisiminimų.
„Senelis virtuvėje buvo sumeistravęs man sūpynes, kad galėčiau suptis net neišeidama iš namų. Turbūt nė nereikia pasakoti, kokie buvo stiprūs mūsų jausmai…“ – sakė Santa.
Tuo tarpu džiaugsmą, šviesą dovanojančio Radano vardo idėja – Sergejaus sumanymas. Įdomu tai, kad naujagimio vardas pratęsė savotišką šeimos tradiciją: visi Sergejui ypač brangūs vaikų vardai prasideda tomis pačiomis raidėmis „Ra“. Iš ankstesnės santuokos kovotojas augina vaikus Ramirą, Raoną ir Rają, o dabar prie jų prisijungė ir mažasis Radanas. Anot jo, tai – ne atsitiktinumas, o jautrus simbolis apie vienybę ir ryšį tarp visų vaikų.
Apie tėvystę S. Maslobojevas ne kartą yra kalbėjęs itin atvirai. Sportininkas yra prisipažinęs, kad būtent vaikai pakeitė jo požiūrį į gyvenimą ir privertė naujai suprasti atsakomybę.
„Vaikai išmoko mane mylėti kitaip. Su jais supranti, kad atsiranda kažkas svarbiau už tave patį. Jie verčia augti, būti geresniu žmogumi ir kiekvieną dieną savęs paklausti, kokį pavyzdį rodai“, – yra sakęs S. Maslobojevas.
Kol kas naujieji tėvai sako norintys tiesiog išgyventi pirmąsias akimirkas kartu – be skubėjimo, mėgaujantis pirmosiomis dienomis su sūnumi.
(be temos)
(be temos)
(be temos)