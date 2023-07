„Sel“ koncertus organizuojanti Aušra: mano sėkmės paslaptis – net be proto bijodama sakau „taip“

Azartas daryti „neįmanomus“ dalykus

Jau keletą metų Aušra yra nepakeičiama „Sel“ komandos narė. Jos atsakomybė – visi „Sel“ koncertų parengiamieji darbai, išskyrus šou ir reklamą. Ji rūpinasi erdvių išdėstymu, logistika, saugumo užtikrinimu, komandų darbu, prekyba, leidimais – visa „užkulisine“ renginio virtuve.

Paklausta, ar ramiai miega žinodama, kad jos rankose pirmojo tokio stadione vyksiančio renginio sėkmė, Aušra atsako, kad jaučiasi pasirengusi tiek psichologiškai, tiek profesionaliai – per 10 metų renginių versle sukaupta tarptautinė patirtis leidžia pasitikėti savo jėgomis.

Organizatorių nuotr.

Būdama vos 24 metų, Aušra įkūrė renginių organizavimo įmonę „A Management“. O pernai ėmėsi tikros avantiūros – atidarė savo įmonės padalinį Saudo Arabijoje. Čia jai teko nerti į nelietuviško dydžio renginius – pavyzdžiui, prisideda prie festivalių, kuriuos aplanko daugiau nei 120 tūkst. žmonių.

„Nemeluosiu, kai pirmus kartus mane pakvietė organizuoti tokios apimties renginius ir dar šalyje, kur nieko nepažįstu, neturiu kontaktų, buvo beprotiškai baisu. Bet kai jau pasakau „taip“ – žūtbūt turiu tesėti savo pažadą. Kuo užduotis sudėtingesnė, tuo man įdomiau. Apima azartas padaryti taip, kad klientas būtų patenkintas. Matyt, esu priklausoma nuo adrenalino“, – juokiasi Aušra.

O jei rimtai, Saudo Arabija ją išmokė, kad renginyje nėra neįmanomų dalykų. Tiesiog kažko nežinai, neapsvarstei, kažkam nepaskambinai. Renginių organizatoriaus darbe nedaug pastovumo net Lietuvoje, o ką jau kalbėti apie Saudo Arabiją, kur dažnai nesilaikoma pažadų, vėluojama, tad tenka svarbius renginio elementus keisti paskutinę minutę. O kur dar gamtos stichijos... Vieną kartą renginio išvakarėse smėlio audra tiesiog išlaužė visas betonines konstrukcijas. Nors apsiverk ir atšauk renginį. Bet pasiduoti nėra kada, renginys turi įvykti – su komanda viską atstatė per 4 valandas. Taip, prireikė daugiau žmonių, maksimalių pastangų, tačiau svarbiausias tikslas buvo pasiektas – renginys įvyko.

Pasak Aušros, viską padeda išspręsti patirtis, žinios, kontaktai, greita reakcija, atsparumas stresui, greitas mąstymas, gebėjimas bendrauti su žmonėmis. Nesvarbu, kur esi: Lietuvoje ar Saudo Arabijoje.

Organizatorių nuotr.

„Sel“ – vienas mylimiausių klientų

Aušros bendradarbiavimas su Egidijumi Dragūnu prasidėjo dar iki jų pažinties. Mat Aušra organizuodavo jo koncertus per tarpininką. Tokia buvo jos sąlyga – jokio tiesioginio kontakto su Egidijumi. Kodėl? „Bijojau bendrauti su toookia žvaigžde. Kaip su juo reikės kalbėti? Prisiskaitai visko spaudoje“, – pasakojo ji.

Bet atsitiko taip, kad nutrūkus „Sel“ bendradarbiavimui su tuometiniu koncertų organizatoriumi, Egidijus Dragūnas ėmėsi ieškoti naujo. Apie tai prasitarė kažkam iš techninės komandos. O tas klausia, kodėl neskambini Aušrai. Egidijus nesuprato – kokiai Aušrai? Taigi tai, kuri ir anksčiau organizuodavo Tavo renginius! Netrukus Aušra sulaukė Egidijaus skambučio ir susėdus ant suoliuko Kalnų parke prasidėjo bendra „Sel“ ir Aušros kelionė. Mergina prisipažįsta, kad priimti „Sel“ pasiūlymą buvo labai baisu.

Organizatorių nuotr.

„O dabar „Sel“ yra vienas mylimiausių mano klientų. Su Egidijumi niekada nenuobodu. Be to, jis yra labai konkretus, žino, ko nori. Savo rato žmonėms jis atidus, rūpestingas, visada paklaus, kaip sekasi, pasiūlys pagalbą. Nesakau, kad nebūna nesutarimų. Kartais mūsų nuomonės gana stipriai nesutampa ir nė vienas nenorime nusileisti. Tačiau galų gale randame abiem tinkantį sprendimą. Tiesiog per keletą metų intensyvaus bendro darbo atsirado didelis pasitikėjimas vienas kitu“, – sakė renginių organizatorė.

Paklausta, kuo šį kartą nustebins „Sel“ koncertas, Aušra paslaptingai šypsosi: „Dirbant užsienio šalyse su didelio biudžeto renginiais, su aukščiausio lygio profesionalais tikrai nemažai teko pamatyti. Tą patį, o gal ir daugiau galite pamatyti ir Jūs. Ir neprireiks vykti nei į Londoną, nei į Niujorką, nei į Rijadą. Užteks apsilankyti Kauno Dariaus ir Girdėjo stadione.“