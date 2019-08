Rusijos kultūros ministras aprodė Kremlių režisieriui Q. Tarantino

„Aprodau Tarantino Kremlių“, – sakoma ministro žinutėje socialiniame tinkle, kur taip pat buvo įkeltas jųdviejų pasivaikščiojimo vaizdo įrašas.

Q. Tarantino atvyko į Maskvą pristatyti savo naujausio filmo „Kartą Holivude“ (Once Upon A Time... In Hollywood). Ši juosta, kurioje pagrindinius vaidmenis sukūrė Leonardo DiCaprio (Leonardas DiKaprijas) ir Bradas Pittas (Bredas Pitas), Rusijoje bus pradėta rodyti rugpjūčio 8-ąją.

Šis kino kūrėjas, laikomas vienu iškiliausių postmodernizmo srovės atstovų, už 1994 metų juostą „Bulvarinis skaitalas“ (Pulp Fiction) yra pelnęs Kanų kino festivalio „Auksinę palmės šakelę“ ir „Oskarą“ bei „Auksinį gaublį“ už geriausią scenarijų. Jis taip pat yra pelnęs „Oskarą“ už 2012 metų filmo „Ištrūkęs Džango“ (Django Unchained).