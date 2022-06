Realybės šou išgarsėjusi Viktorija neria į pažinčių avantiūrą: nesu pratusi, kad man pasakytų „ne“

Fraze „Vyrai, nesiųskite man gėlių, siųskite pinigus“ išgarsėjusi LNK realybės šou „Sala“ dalyvė Viktorija Rupeikaitė, praėjus porai metų po pažinčių šou, vykusio Tenerifėje, prisipažįsta vis dar nesuradusi to vienintelio.

Savo jėgas Viktorija išbandys naujame lnk.lt pažinčių šou „Pasakyk man TAIP!“, kuriame toliau ieškos savo antrosios pusės.

Išpuoselėtos išvaizdos 28 metų klaipėdietė dirba show dance šokėja, promo mergina, fotografuojasi.

„Svarbiausia, kad vaikinas nebūtų pavydus“, – sako Viktorija. Vaikino mergina sako neturinti, nes per daug užimta.

Į akląjį pasimatymą su Viktorija atvyko 30 metų Vytautas iš Palangos, kuris į Lietuvą grįžo po devynerių metų klajonių po JAV ir Europą, nes gimtinėje, pasak jo, pačios gražiausios merginos.

„Mano vaikinas arba vyras turėtų irgi gerai atrodyti, prisižiūrėti, nes įsimylime akimis. Ir kad būtų protingas, nes aš už jo turiu jaustis kaip už sienos“, – aklame pasimatyme Vytautui sakė Viktorija.

Viktorija teiravosi, ar Vytautas galėtų moterį išlaikyti finansiškai, ar investuotų į jos grožį, ar būtų negaila pasidalinti tuo, ką turi.

„Tu rūpinsiesi mumis abiem, o aš – savimi“, – šypsojosi mergina.

Viktorija atskleidė, kad nori vaikų, nes tiksi biologinis laikrodis. „Laukti dvejus metus nenoriu“, – patikino ji, ir prisipažino, kad nori susilaukti iš karto dvynukų.

Dar prieš pasimatymą Viktorija buvo įsitikinusi savo sėkme.

„Nesu pratusi, kad man pasakytų „ne“, man nėra taip buvę. Ir šiandien taip nebus“, – sakė į filmavimą atvykusi mergina.

Prieš kurį laiką V. Rupeikaitė buvo davusi interviu laidai KK2, kuriame pasakojo, kad vyrų dėmesio sulaukia labai daug, bei atskleidė, kad gauna iš gerbėjų tiek gėlių, kad jų nebeturi kur dėti. „Vyrai, nesiųskite man gėlių, siųskite pinigus“, – laidoje kalbėjo Viktorija.

Laidoje nuskambėjo ir frazė apie barakudas: „Turiu to barakudiškumo savyje, norėčiau, kad mano vyras mane išlaikytų. O tai, ką užsidirbu pati, man tiesiog liktų savoms išlaidoms“.

Tačiau vėliau Viktorija savo socialinėje paskyroje patikslino mintis.

„Atsakiau, kad pati išsilaikau nuo tada, kai išėjau iš tėvų namų, mokiausi, apsigyniau diplomą ir dirbu darbą, kuris man puikiai sekasi. Pasakiau, kad visos moterys nori vyro, kuris dirbtų ir galbūt uždirbtų daugiau, išlaikytų save ir galėtų pasirūpinti šeima, tarkime, jei moteris laukiasi ar rūpinasi vaikais, manau, čia natūralu. Jei tai vadinama barakudiškumu, tai to turi visos moterys. Bet aš pati dirbu ir užsidirbu, manęs išlaikyti nereikia. Gyvenime siekiu geriausio pati, ir tai, ką turiu, yra dėl to, kad nelaukiu, kol kažkas kažką duos ant lėkštutės, gyvenimą kuriu pati, savo jėgomis. Aš labai daug dirbu. Ilgas valandas, per kelis darbus. Todėl beprotiškai skaudu, kai tampu piaro auka ir kuriamas visiškai neteisingas mano įvaizdis. Dalijuosi, nes tikiuosi, kad kam nors padės sužinoti, kaip veikia mūsų geltonoji spauda ir kaip keliami reitingai pasinaudojant ir gadinant žmonėms gyvenimus. Linkiu, kad niekam daugiau taip neatsitiktų“, – užbaigė Viktorija.