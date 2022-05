Reakcijos po „Eurovizijos“ finalo – iškalbingos

„Mes laimime muzikiniame fronte! Nugalėsime ir... tame kitame fronte! Ukrainos kariai, ši pergalė jums!“ – emocingai pasisakė Ukrainos TV komentatorius Timur Miroshnychenko. Šis jautrus vaizdo siužetas kaip mat išplito socialiniuose tinkluose.

„Puikus laimėjimas!!!!!! Slava Ukraini!!!!!!!!!“ – feisbuke rašė dainininkas, kūrėjas, didžiosios „Eurovizijos“ dalyvis Andrius Mamontovas.

Finalą stebėjo ir kitas šio konkurso buvęs dalyvis – grupės „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius. „Sveikiname Moniką su pasiekimu. Daug kas kalbėjo, kad tu nebūsi finale. Tai netiesa. Tiesa yra ta, kad pasiekei labai daug ir labai puikiai pasirodei. Ačiū tau!“– dėkojo Monikai, kaip pats teigė, už „už Lietuvos atstovavimą taip gerai ir stilingai“.

„Slava Ukraini!!! Tegu skrieja žinia per pasaulį. Monika Liu, puiki vieta! Ispanė – per žemai“, – pasisakė žurnalistas ir visuomenininkas Andrius Tapinas. Ukrainos pergalės, jo manymu, reikėjo jau vien todėl, kad „dar kartą pasakytų kažką prasmingiau už visus lėkščiausius vedėjų bajerius“. Prieš finalą A.Tapinas Moniką Liu apibūdino kaip elegancijos blyksnį jomarke ir prognozavo jai vietą pirmame dešimtuke. „Ir kad ir kokią vietą užimtų ispanė, ji bus per žemai!“ – ne humoro neapsiėjo žurnalistas.

Atlikėjas Stanislovas Stavickis-Stano supeikė kai kurių šalių „Eurovizijos“ žiuri. Dauguma šalių žiūrovų Ukrainai skyrė daugiausiai taškų, tačiau kai kurios komisijos „Kalush Orchestra“ pasirodymo neįvertino nė vienu tašku. „Europa – tai ne snobų komisija. Tai ne stabdžių ir kompromisų vyriausybės. Europa yra su Ukraina! Слава Україні !!!“ – rašė Stano.

Neliko neaptartas ir Vokietijos rezultatas – paskutinė vieta finale. Konkursą šios šalies atlikėjas, kuriam nereikėjo rungtis pusfinalyje, baigė vos su šešiais balais, tuo tarpu, kai Ukrainai 40 šalių komisijos ir žiūrovai skyrė net 631 tašką.

„Jeigu vokiečiai būtų tankus laiku išsiuntę, būtų ir taškų daugiau „Eurovizijoje“ gavę“, – pastebėjo vienas internautų.

Šeštadienį Italijoje, Turine, vykusį tarptautinį „Eurovizijos“ dainų konkursą laimėjo Ukrainos atstovų grupės „Kalush Orchestra“ daina „Stefania“. Antroji vieta atiteko Jungtinei Karalystei, trečioji Ispanijai.

Lietuvos atstovė Monika Liu su daina „Sentimentai“ užėmė 14 vietą. Sužinokite, kaip už Moniką Liu balsavo komisija ir žiūrovai.