Rastas filmo „Asas Maverikas“ žvaigždės Jameso Handy kūnas: buvo mirtinai subadytas

Įtariamasis – 44-erių Michaelas Gledhillas, J. Handy merginos sūnus. Jis buvo suimtas, jam pateikti įtarimai žmogžudyste, rašo „NBC News“.
Policijos pranešime teigiama, kad skubiosios pagalbos numeriu 911 numeriu skambinęs asmuo pasakė: „Aš esu žmogaus sūnus, ką tik nužudžiau nuodėmės žmogų.“
Kai policija atvyko į įvykio vietą, M. Gledhillas pareigūnams pasakė, kad jis yra „tas, kurio jie ieškojo“.
J. Handy atstovė Pam Ellis-Evenas patvirtino jo mirtį.
Policijos teigimu, pareigūnai rado J. Handy be sąmonės namo kieme su durtine žaizda krūtinėje.
Be 2022 m. filmo „Asas Maverikas“, kuriame J. Handy vaidino barmeną Džimį, aktorius taip pat pasirodė filmuose „Arachnofobija“ ir „Džiumandži“.
Jo karjera prasidėjo 1977 m. televizijos seriale „Ryan's Hope“. Jis taip pat vaidino serialuose „Loganas“, „K-911“, „Įstatymas ir tvarka“ ir „Nusikalstami protai“.
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