R. Mikelkevičiūtė su vyru mini 15-ąsias vestuvių metines: buvo ir saulės, ir lietaus

„Lygiai prieš 15 metų ištartas „taip“ vis dar yra geriausias mano sprendimas! O jei dar pridėčiau tuos 10 metų iki to „taip“ – išeitų visi 25-eri metai kartu! Geras laiko šmotas, kurį jau padoru vertinti, ir per kurį būta visko, kaip normalioj šeimoj – saulės ir lietaus. Buvo štilis, brizas, uraganai ir cunamiai! Viskas, be ko gyvi, „neatvirukiniai“ santykiai neįmanomi. Ir labai gerai, kad taip buvo. Ir tikiu, kad dar bus daug“, – mintimis dalijosi R. Mikelkevičiūtė.

„Ar ką keisčiau? Nekeisčiau, nes kiekvienas durų trinktelėjimas leido labiau pažinti ne tik kitą, bet ir save pačią! Ne tik pamokyti, bet ir išmokti! Ko? Ogi, kad geriausias draugas visada šalia. Ką aš prisimenu iš tos dienos? Milžinišką stresą, dėl kurio tai, kas vyko Santuokų rūmuose, beveik nepamenu! Atsimenu, kad sausio 15 d. buvo šalta, važiuodama šukuosenos vos nepadariau avarijos – keliai buvo it čiuožykla, tada šakotį ir tai, kad medaus mėnuo nusikėlė po 10 metų! Ir tai jie buvo –keturiese“, – prisiminimais į lemtingąją dieną grįžo laidų vedėja.

„Instagram“ nuotr.

Primename, kad žinoma pora santuokos įžadus atnaujino 2017-ųjų liepos 22 dieną. Prie altoriaus porą lydėjo jų vaikai Dominyka ir Jonas Antanas.