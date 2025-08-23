 Post Malone koncerte Karolina Meschino ir OG Version pastebėti drauge

2025-08-23 13:17 kauno.diena.lt inf.

Kauno Dariaus ir Girėno stadione ketvirtadienį nugriaudėjo amerikiečių atlikėjo Post Malone koncertas. Į renginį susirinko dešimtys tūkstančių žmonių, tačiau pro akis čia neprasprūdo nuomonės formuotoja Karolina Meschino ir reperis Dominykas Ježerys-OG Version.

Post Malone koncerte Karolina Meschino ir OG Version pastebėti drauge / T. Biliūno / BNS nuotr.

Nuotrauka, kurioje jie užfiksuoti, paplito „TikTok“ platformoje.

K. Meschino ir OG Version išsiskyrė dar kovą, tačiau atrodo, kad draugiški santykiai juos vis dar sieja.

Į koncertą jiedu atėjo drauge kelių draugų kompanijoje.

„TikTok“ nuotr.

Apie išsiskyrimą K. Meschino pranešė per Moters dieną. 

„Mes su Dominyku nebegyvename kartu“, – tada rašė ji.

Pora susižadėjo 2020 m. Kūčių vakarą, o 2021 m. sausio mėnesį jiems gimė dukra Isabelle.

Be to, prieš mėnesį K. Meschino atviravo, kad jos ir su ja poruojamo aktoriaus Kęstučio Cicėno keliai išsiskyrė.

Kauniečiai renkasi į Post Malone koncertą
Karolina Meschino
Dominykas Ježerys
OG Version
Post Malone

