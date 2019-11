Skandalą sukėlusį E. Dragūną nemalonumai vejasi ir toliau: įsikišo vaiko teisės

Kaip portalui pirmadienio pavakarę sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vedėjas Arūnas Malinovskis, po savaitgalį įvykusio, necenzūrinių žodžių lydimo skandalo, sulaukta pranešimų apie galimai pažeistas vaiko teises.

„Pagal nustatytą tvarką, kai gaunamas pranešimas, yra susisiekiama su incidente dalyvavusiais asmenimis ir tiriama, ar buvo pažeistos vaiko teisės. Tada priimami sprendimai“, – paaiškino jis.

Pasak A. Malinovskio, tais atvejais, jei įrodoma, kad buvo pažeistos vaiko teisės, aiškinamasi, ar vaikas nukentėjo. Jei taip, tuomet nepilnamečiui psichologinę pagalbą teikia specialistai. O suaugusiųjų veiksmų aprašas perduodamas institucijoms, kurios svarsto, kaip elgtis toliau – pradėti ikiteisminį tyrimą ar skirti administracinę nuobaudą.

Primename, kad po A. Misiūno ir ukrainiečio Ivano Cybulskio kovos rūbinėje gerokai pasikarščiavo SEL atlikėjas. Jis A. Misiūną iškeikė įvairiausiais žodžiais. Vaizdo įraše matyti, kaip A. Misiūnas neramiai vaikšto po rūbinę, dar keli asmenys bando raminti įsisiautėjusį E.Dragūną.

Iš šono žiūrint atrodo, kad kovotojas vos laikosi už keiksmus neužvoždamas atlikėjui. Iš pradžių E. Dragūnas lyg atsiprašo Arnoldo ir pasako, kad šis nepyktų. Tada pašalinis asmuo paklausia Selo, kada jį pamatys ringe, tad dar tarsi juokaudamas šis nusikeikdamas atsakė, kad jį pirmą ringe „išjungs“.

Egidijus Dragūnas (kairėje) ir Arnoldas Misiūnas

Tuomet Selas pristoja prie kovą pralaimėjusio kovotojo ir pradeda kelias minutes besitęsiantį monologą, kuriame netrūksta keiksmažodžių. „Ko tu pyksti? Ant savęs pyksti, b***?“, – tokiais žodžiais Selas kreipėsi į A.Misiūną.

Šis rankos gestu parodė, kad atlikėjas atsikabintų ir pridūrė, kad E.Dragūnas yra apkvaitęs. Tokie žodžiai ypač suerzino atlikėją ir šis pradėjo plūsti kovotoją. Aš tave apmyšiu ir tave išvynios per šias grindis. Supratai mane, ar ne? Ką man b***, s***, man dar pasakysi? Tave išp*** na*** į šikną, jei tu man dar kažką pasakysi. „Ką tu kalbi, b***? Aš čia grįšiu ir tave, draugeli, čia išp***, tave išvolios per šitas grindis. Aš tave apmyšiu ir tave išvynios per šias grindis. Supratai mane, ar ne? Ką man b***, s***, man dar pasakysi? Tave išp*** na*** į šikną, jei tu man dar kažką pasakysi. Kaip tu man drįsti, pyd***, taip man kalbėti? Aš autoritetas esu. Aš čia grįšiu, tai tu man b*** čiulpsi. Supratai mane, na***?“, – garsiai kalbėjo Selas.

Po šių žodžių jis pradėjo dar labiau keiktis ir rėkti, o rūbinėje buvę asmenys ramino tiek E. Dragūną, tiek A. Misiūną, kuris matėsi buvo gerokai susinervinęs ir vaikštinėjo aplink. Vienas vyras bandė Selą išvesti, bet šis dar besikeikdamas sugrįžo ir rėžė kovotojui. „Palik mane. Aš jam noriu paaiškinti, – Selas nurodė jį laikiusiam vyrui ir vėl kreipėsi į A. Misiūną. – Tu nedrįsk klysti na*** klysti, kur tau nereikia. Supratai, bl***? Aš tau bl*** viską atiduočiau, galvą už tave, o tu, su***, man sakai tokius žodžius. Tu bl***, galvok galvą bl***. Tau šiandien pasisekė. Man šiandien gaila tave pi***. Supratai?“. Galiausiai E. Dragūnas buvo išvestas iš kovotojo rūbinės.