Po kuriozo lėktuve Orijus Gasanovas iškėlė versiją, kas galėjo nutikti

Kurioziška situacija nustebino ne tik pačią keleivę, bet ir kitus lėktuvo keleivius, kuriems kilo klausimas, kaip tokia klaida apskritai galėjo prasprūsti pro oro uosto kontrolės sistemas.
Apie neįprastą incidentą skrydžio metu papasakojo pats O. Gasanovas laidoje „Labas vakaras, Lietuva“.
Kaip jau anksčiau portalas LNK.LT rašė, viskas prasidėjo dar prieš lėktuvui pakylant iš Italijos oro uosto. O. Gasanovas į lėktuvą, skridusį į Kauną, įlipo vienas paskutiniųjų.
„Aš į lėktuvus dažniausiai įlipu paskutinis, nemėgstu stovėti eilėse. Man įlipus dvi merginos aiškinosi, kuri iš jų turi sėdėti prie lango. Abi turėjo tą patį vietos numerį“, – prisiminė jis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Situaciją aiškintis buvo pakviesta skrydžio palydovė. Tikrinant bilietus paaiškėjo netikėta detalė – viena iš keleivių apskritai neturėjo skristi į Kauną.
„Stiuardesė paklausė: „Ar jūs į Kauną?“ Mergina pirmą kartą girdėjo tokį miesto pavadinimą. Ji klausė: „Kur? Kas tas Kaunas?“ Tada per visą lėktuvą pradėjo šaukti: „Ar čia visi į Barseloną?“ Niekas į Barseloną neskrido“, – pasakojo O. Gasanovas.
Anot jo, tuomet paaiškėjo, kad keleivė įlipo ne į tą lėktuvą. Tai sukėlė nuostabą ne tik jai pačiai, bet ir kitiems keleiviams, kurie ėmė svarstyti, kaip tokia klaida apskritai buvo įmanoma. Laimei, incidentas buvo pastebėtas dar prieš pakylant orlaiviui.
„Ačiū Dievui, kad lėktuvas buvo pilnas. Jei nebūtų kilęs ginčas dėl vietų, mergina tikriausiai būtų nuskridusi į Kauną“, – teigė keliautojas.
Savo socialiniuose tinkluose pasidalijęs šia istorija, O. Gasanovas sulaukė daugybės klausimų, kaip keleivė nepastebėjo, kad skrenda ne ten, kur planavo.
Vis dėlto, jo teigimu, tokia situacija nėra tokia neįtikėtina, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
„Aš irgi dažnai neklausau visų pranešimų. Pamatau, kad tai mano kryptis, įlipu ir skrendu. Kartais būnu su ausinėmis, todėl gali būti, kad ji taip pat negirdėjo ar nepastebėjo svarbios informacijos“, – svarstė jis.
„Atrodo, kad oro uostuose viskas labai griežtai tikrinama, tačiau akivaizdu, kad yra spragų. Mane stebina, kad sistema neišmeta klaidos ir nepraneša, jog keleivis bando įlipti ne į savo skrydį“, – kalbėjo O. Gasanovas.
Jis taip pat iškėlė versiją, kad tam tikrų pigių skrydžių bendrovių naudojamos sistemos gali turėti trūkumų.
„Tai tik mano spėjimas, nes niekas oficialiai to nepatvirtino. Tačiau būtent šios bendrovės lėktuvuose nuolat kartojamas pranešimas, kad keleiviai, skrendantys ne į nurodytą miestą, turėtų išlipti iš lėktuvo. Kitose aviakompanijose tokių pranešimų nesu girdėjęs. Galbūt tai rodo, kad sistema kartais praleidžia tokias klaidas“, – svarstė keliautojas.
(be temos)