Po „Eurovizijos“ finalo – skandalas? Pasipylė skundai dėl neįskaičiuotų balsų

Kaip skelbia delfi.lt, dar tą pačią naktį portalą pasiekė skaitytojo laiškas.

„Kaip įmanoma sakyti, kad balsavimas yra skaidrus, kai mūsų aplinkos žmonės, t.y. žmona, sesuo, draugai bandė balsuoti už „Drobė“, bet visi balsavimo skambučiai buvo tiesiog atmesti. Turiu visą išrašą, skambinta gal 20 kartų ir visi atmesti. Ir tada paaiškėja kad laimėtojai lenkė trigubai. KUR ČIA TEISYBĖ? Prašau iškelti skandalą“, – rašoma delfi.lt skaitytojo atsiųstame laiške.

Internete žmonės taip pat liejo apmaudą. Menininkas, profesionalus breiko šokėjas Algirdas Gataveckasfeisbuke viešai kreipėsi į vieną iš „Eurovizijos“ Lietuva organizatorių, televizijos prodiuserių Audrių Giržadą.

„Audriau Giržadai, mano balsai kur nukeliavo? Nesupratau. Galit paaiškinti? Balsavau (skambinau) „Katarsio“ dainavimo metu, bet 11 numerio įrašyti neleido. Norėjau balsuoti už „Drobę“... Sveikinu „Katarsį“, – klausimus kėlė vyras.

„Ką tik LRT „Eurovizijos“ vedantysis pasakė, kad šį vakarą patyrėme įvairiausias emocijas. Tas tikrai, nes kai prasidėjo balsavimas už tris superfinalo dalyvius – nebuvo galimybės balsuoti skambučiu. Net aštuonis kartus bandžiau skambinti – išgirsdavau tik tiek, kad skambinu „padidinto tarifo“ numeriu ir viskas – ryšys nutrūkdavo, nebuvo galimybės įrašyti atlikėjo numerio. Išsiuntus SMS – jokio patvirtinimo. Sveiki atvykę į „Euroviziją“, – rašė LRT Tarybos narys Jonas Staselis ir pridėjo nuotrauką.

Po šiais įrašais kilo tikras šaršalas, atsirado ir daugiau žmonių, abejojančių balsavimo skaidrumu.

Kai kurie internautai kėlė klausimus ir dėl pačio balsų skaičiavimo.

„Galit kas nors paaiškint?. 4+4=2?“ – stebėjosi vienas žiūrovų.

Portalas kauno.diena.lt dėl šios situacijos kreipėsi į LRT. Gavę atsakymus, publikaciją papildysime.

Primename, kad dėl kelialapio į tarptautinį dainų konkursą, kuris šiemet vyks gegužės 13-17 dienomis, Šveicarijos mieste Bazelyje, šeštadienį taip pat varžėsi atlikėjas NOY (atlikęs dainą „Just Take Me on a Date“), GØYA („After Storm“), Liepa („Ar Mylėtum“), Gebrasy („Whole“), Amoralu („Freedom“), Anyanya („Running Out of Time“), Justė Baradulinaitė („Tired“), Petunija („Į saldumą“), Sophie Ali („The Bluest Bell“), Lion Ceccah („Drobė“) ir grupė „Black Biceps“ („Visaip man reik“).

Iš penkių atrankos laidų į finalą pateko po du daugiausia komisijos ir žiūrovų balų surinkusius pasirodymus, tačiau atranką organizuojantis Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) pasinaudojo teise ir į finalą grąžino du į jį nepatekusius atlikėjus – Liepą ir grupę „Black Biceps“.

LRT tenkanti lėšų dalis, surinkta iš žiūrovų balsavimo, bus skiriama atrankos nugalėtojo pasiruošimui „Eurovizijai“.

Lietuvos atstovas „Eurovizijos“ dainų konkurso antrajame pusfinalyje pasirodys gegužės 15-ąją, finalas vyks gegužės 17 dieną.

Pernai Švedijoje, Malmėje, vykusioje „Eurovizijoje“ Lietuvos atstovas Silvester Belt su daina „Luktelk“ užėmė 14-ąją vietą, dainų konkursą laimėjo Šveicarijos atstovas Nemo su daina „The Code“.

Lietuva pirmą kartą „Eurovizijoje“ dalyvavo 1994 metais, kai Ovidijus Vyšniauskas su daina „Lopšinė mylimai“ užėmė paskutinę vietą surinkęs nulį balų. Aukščiausias Lietuvos pasiekimas – šeštoji vieta 2006 metų konkurse, kurią laimėjo grupė „LT United“ su daina „We Are the Winners“.