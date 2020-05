Pandemija sustabdė ilgiausiai pasaulyje rodomą TV serialą

Pirmą kartą nuo starto 1963 metais ir daugiau kaip 14 500 parodytų serijų stotis ABC priversta nutraukti muilo operą „Pagrindinė ligoninė“ („General Hospital“) – paskutinė jos serija parodyta ketvirtadienio vakarą.

„Aš žiūriu šį serialą nuo tada, kai man buvo septyneri ar aštuoneri metai, – sakė 29-erių Tiana Jones iš Niujorko. – Sunku netekti šios svarbios savo kasdieninio gyvenimo dalies“.

„Pagrindinės ligoninės“ kūrimo darbai dėl koronaviruso kovą buvo nutraukti, kaip ir daugelio kitų serialų ir filmų. Nuo tada kūrėjai dar dirbtinai sukurpė kelias serijas įmontuodami intarpus ir pakartodami populiarius epizodus, tačiau ir tai išseko.

Praėjusį mėnesį jau stotis CBS nutraukė savo muilo operas „Žavūs ir drąsūs“ (The Bold and the Beautiful) bei „Nenustygstantis jaunimas“ (The Young And The Restless). Serialas „Mūsų gyvenimo dienos“ (Days of Our Lives) NBC kanale yra paskutinioji dar rodoma muilo opera. Jos kūrėjai visad filmuoja serijas keliems mėnesiams į priekį, todėl jų dar užteks iki rudens.