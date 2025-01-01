Oksana Pikul: kojines skalbsiu tik savo sūnui

41-erių O. Pikul atrodo taip, tarsi išgyventų antrą jaunystę. Neseniai ji paviešino nuotraukų kadrus, kuriuose demonstruoja lietuvių gamintojo apatinį trikotažą. Juose O. Pikul paslaptinga, seksuali, tarsi sustabdžiusi laiką. Beje, fotografo Roberto Mishkos nuotraukos, pasak O. Pikul, retušuotos minimaliai, nes naudota foto juostelė.
Nuotraukos greit pasklido žiniasklaidoje, deja, netrūko ir piktų komentarų, esą O. Pikul metuose fotografuotis vienais apatiniais nedera, nepadoru, o tokie kadrai turėtų nugulti tik į asmeninį archyvą.
Slėpti savo kūną tik todėl, kad kažkam tai atrodo nepriimtina, moteris sako nė neketinanti. „Po šitiek laiko išsilaisvinau, ir tiesiog jaučiuosi patogiai, komfortabiliai, pasitikinti savimi, viduje besidžiaugianti ir besimėgaujanti gyvenimu. Nusprendžiau: aš geriau atrodau nei dvidešimties, tad kodėl ne?“, – teigė O. Pikul.
Prieš kelerius metus O. Pikul pasakojo, ko sau neleidžia, ir kaip pasikeitė tapusi verslininke. Tiesą sakant, net jos nuotraukos socialiniuose tinkluose buvo kuklesnės, nedemonstruojančios kūno. Populiariam grožio salonui vadovaujančios, vizažo mokymus Lietuvoje bei užsienyje vedančios specialistės įvaizdis nedera su nuotraukomis vienais apatiniais. Vis dėlto vieną dieną viskas, pasak O. Pikul, tarsi apvirto aukštyn kojomis ir jos nuomonė pasikeitė.
Kas nutiko O. Pikul gyvenime, kad ji nusprendė savęs daugiau nevaržyti? Gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ – šį pirmadienio vakarą, 20 val. per LNK.
O. Pikul apie pokyčius po 40-ies: tai ne krizė, tai – nušvitimas:
Naujausi komentarai