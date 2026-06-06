Norvegijos princesė Mette-Marit įtraukta į plaučių transplantacijos laukiančiųjų sąrašą

52 metų Mette-Marit 2018 metais diagnozuota plaučių fibrozė – progresuojanti liga, pažeidžianti plaučių audinį ir paliekanti jame randus. Ji gali sukelti rimtų kvėpavimo problemų, o vaistų nuo jos nėra.
Ji sustabdys savo oficialias pareigas, o nauja informacija apie jos sveikatą bus pateikta tik po plaučių transplantacijos, penktadienį nurodoma pranešime. Išrašius iš ligoninės, „laukia ilgesnis reabilitacijos ir treniruočių laikotarpis“, kurio metu „iš pradžių nebus teikiama jokios informacijos“.
„Per pastaruosius šešis mėnesius kronprincesės plaučių fibrozė smarkiai pablogėjo. Nuotraukose matome, kad per pastaruosius metus susidarė daug daugiau randinio audinio“, – Norvegijos visuomeniniam transliuotojui NRK sakė Oslo universitetinės ligoninės plaučių ligų specialistas Are Holmas (Arė Holmas).
„Pagrindinė taisyklė, pagal kurią sprendžiama, kas turėtų būti įtrauktas į plaučių transplantacijos sąrašą, yra ta, kad pacientas turi sirgti tokia sunkia plaučių liga, jog turime pagrindo manyti, kad jam liko gyventi tik vieneri metai“, – pridūrė jis.
A. Holmas paaiškino, kad ligoninė turi gaires, pagal kurias nustatomas laukiančiųjų sąraše esančių asmenų prioritetas, ir sakė, kad neįmanoma nuspėti, kada jai bus galima atlikti transplantaciją, nes tai priklauso nuo to, kada atsiras „tinkamas organas“. Jis taip pat teigė, kad šiuo metu laukimo laikas yra trumpas ir kad jie „šiuo atveju tiksliai laikosi protokolo“.
Vasarį Mette-Marit atsiprašė už situaciją, į kurią ji pastatė karališkąją šeimą, kai sulaukė dėmesio dėl savo ryšių su velioniu lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu). Tai buvo dalis platesnio atsiprašymo visiems, kuriuos ji „nuvylė“.
Princesės Mette-Marit bendravimas ir ryšiai su J. Epsteinu atsidūrė dėmesio centre ir dar labiau sukompromitavo karališkąją šeimą tuo metu, kai jos sūnus Marius Borgas Hoiby (Marius Borgas Hoibis) vasarį stojo prieš teismą Osle dėl daugybės nusikaltimų, įskaitant kaltinimus išžaginimu.
29 metų M. B. Hoiby yra vyriausiasis princesės Mette-Marit sūnus iš ankstesnių santykių, jis neturi karališkojo titulo ar oficialių pareigų.
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