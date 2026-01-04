Neįtikėtina, kokius augintinius rinkosi garsenybės: nuo mirtinai pavojingų iki juokingų

Kviečiame susipažinti su neįprasčiausiais užsienio garsenybių augintiniais, kurie, pasirodo, netgi juos įkvėpė siekti karjeros aukštumų ir tapo tvirtu gyvenimo ramsčiu.
Miegojo su tigrais
Daugelis Mike'ą Tysoną pažįsta kaip atkaklų kovotoją bokso ringe. Tačiau M. Tysono pasaulis už bokso ribų yra toks pat pašėlęs. Jis žinomas dėl savo viso gyvenimo meilės gyvūnams – nuo liūdnai pagarsėjusių Bengalijos tigrų iki branginamų balandžių.
1989 m. M. Tysonas juodojoje rinkoje įsigijo ir augino net tris Bengalijos tigrus, kuriuos pavadino itin skambiais vardais – Kenija, Audra ir Badža.
Jie gyveno jo dvare, specialiai jiems pagamintame aptvare. Boksininkas juos netgi vesdavosi pasivaikščioti su pavadėliais. M. Tysono tigrai pateko į pasaulinės žiniasklaidos akiratį ne tik todėl, kad ši garsenybė išleido didžiules sumas šių augintinių priežiūrai, jo ryšys su šiomis didžiosiomis katėmis sudomino ir tuo, kad M. Tysonas su jomis miegojo viename miegamajame.
Sugalvojo pažaisti
Vienas iš jo tigrų su boksininku praleido net 16 metų. Tačiau ši istorija turi juodą pusę. Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, vieną dieną į tigro aptvarą per tvorą įšoko nepažįstama moteris. Pamačiusi, kad pateko į tigro aptvarą, ji sugalvojo su juo pažaisti. Žvėris prašalaitės nepažinojo ir sureagavo taip, kaip būtų galima tikėtis iš galingo plėšrūno – puolė ir nuplėšė ranką.
M. Tysonas bandė teisintis, kad moteris neteisėtai pateko į jo valdą, tačiau milijonierius, siekdamas išvengti nereikalingo neigiamo dėmesio, nukentėjusiajai sumokėjo 250 tūkst. JAV dolerių, kad ši jam neturėtų pretenzijų. Po šio nelaimingo įvykio boksininkas atsikratė savo ilgamečio augintinio.
Simbolizuoja ištikimybę
M. Tysonas žinomas ir dėl savo meilės balandžiams. Jis viename interviu prisipažino, kad būtent meilė balandžiams jį atvedė į kovos ringą.
Jis prisiminė istoriją, kai dar buvo mažas vaikas ir augino pulkelį balandžių. Kai vieną dieną jis vaikščiojo su savo paukšteliu, vienas gatvės chuliganas jį atėmė, nusuko sprandą, numetė ant šaligatvio ir pasišaipė iš jo pomėgio auginti balandžius. Dar būdamas vaikas Mike'as labai įpyko ir sukaupęs visą įniršį sudavė tokį stiprų smūgį skriaudėjui, kad šis iškart patyrė nokdauną.
Net ir dabar skirtingose savo rezidencijose M. Tysonas augina šimtus balandžių. Noriai su jais fotografuojasi ir filmuojasi. Kiek sparnuočių sportininkas turi – nė pats suskaičiuoti negali. Leidiniui „People“ sporto įžymybė sakė, kad jų turi bent kelis šimtus ar net tūkstantį.
Nors M. Tysono kaip boksininko karjera jau baigėsi, meilė balandžiams liko. Jis atviravo, kad šie paukščiai jam simbolizuoja ištikimybę ir paguodą gyvenime.
Nukentėjo pati
Prieš kelis dešimtmečius dėl skandalų ir audringų vakarėlių išgarsėjusi Paris Hilton visuomėnes dėmesį kaustė ir kiek neįprastu savo augintiniu. Ji dažnai mėgdavo pozuoti fotografams su kibiauodegiu meškėnu, kurį pavadino Mažyliu meile. Šis neįprastas gyvūnėlis išplitęs Šiaurės Amerikos pietuose, Centrinėje ir Šiaurės Lotynų Amerikoje iki Brazilijos. Kadangi jie lengvai pakelia nelaisvę, kartais auginami kaip egzotiniai naminiai gyvūnėliai.
Tačiau kad ir koks žavus šis padarėlis, nuo jo nukentėjo pati P. Hilton. Vieną dieną bežaisdama su savo augintiniu jį taip įaudrino, kad šis jai įkando. Garsenybė sunerimo, kad ranka kraujuoja ir išskubėjo į ligoninę, kurioje žaizda buvo sutvarstyta.
N. Cage'as kadaise turėjo dvi albinoses karališkąsias kobras – Moby ir Sheba. Jis jas laikė už neperšaunamo stiklo su kompiuterizuotais užraktais, nes jos buvo mirtinos ir, anot Cage'o, per daug protingos.
Įžymi moteris taip pat buvo paskiepyta nuo stabligės. Po įvykio ir kibiauodegis meškėnas buvo apžiūrėtas veterinarijos gydytojo. P. Hilton atstovas Elliot Mintz tada pažymėjo, kad į tokią situaciją galėjo pakliūti bet kas ir nė kiek nekaltino gyvūnėlio, jo nevadino agresyviu.
Teko konfiskuoti
Populiarios muzikos žvaigždė Justinas Bieberis taip pat vienu metu buvo išgarsėjęs dėl neįprasto savo augintinio. Prieš daugiau nei dešimtmetį, 2013 m., jis augino beždžionėlę kapuciną. Ją jis pavadino Mali. Tačiau ilgai garsaus dainininko ir Mali draugystė nesitęsė – jiems netikėtai teko išsiskirti, kai jie atvyko į Vokietiją. Atlikėjas iš Kanados nežinojo, kad šioje Europos šalyje galioja gana griežtos gyvūnų įvežimo taisyklės.
Popžvaigždė į šalį atsivežė šešių mėnesių Mali, kurį konfiskavo Vokietijos muitinė. Mali buvo konfiskuotas po to, kai J. Bieberis nepateikė reikiamų vakcinacijos ir importo dokumentų.
Tuo metu dainininkas dalyvavo savo „Believe“ turo Europoje etape ir privačiu lėktuvu skrido iš Los Andželo į Vokietiją, kai beždžionė buvo konfiskuota. Jam buvo duotas mėnuo atsiimti savo augintinį, tačiau popžvaigždė to taip ir nepadarė.
Kapucinų veislės beždžionėlė pirmiausia buvo nuvežta į Miuncheno gyvūnų prieglaudą, o vėliau buvo perkelta į Serengečio parką Hodenhagene, šiaurės Vokietijoje. Ten jis dienas leido su kitomis kapucinų beždžionėmis.
Didžiulė meilė ropliams
Ikoniškus vaidmenis įkūnijęs žinomas aktorius Nikolas Cage'as daugeliui žinomas kaip užkietėjęs egzotinių gyvūnų mylėtojas. Holivudo žvaigždė ne kartą sakė, kad šie gyvūnai yra savotiškos jo mūzos. Interviu „The New York Times“ jis netgi teigė, kad jo kobros įkvėpė jį vaidinti filme „Vaiduoklių raitelis: Keršto dvasia“. Jo atsidavimas gyvūnams neapsiriboja ropliais. Jis taip pat rūpinosi rykliais, krokodilais ir daugybe žuvų bei vėžlių.
„Mano darbas yra rūpintis jais, užtikrinti, kad jie būtų laimingi ir saugūs“, – sakė jis. Tačiau tai ne tik kolekcionavimas – jis nuoširdžiai rūpinasi savo gyvūnais.
N. Cage'as pasakojo, kad kartą sumokėjo 80 tūkst. dolerių už dvigalvę gyvatę, vardu Harvey. Mat praėjusią naktį jis susapnavo dvigalvį erelį, o kitą dieną pardavėjas pasiūlė jam gyvatę, kurią jis palaikė ženklu.
Turėti gyvatę su dviem galvomis buvo iššūkis. Aktorius pasakojo, kad gyvatės galvos kovodavo ir konkuruodavo dėl maisto, todėl jas maitindamas turėdavo jas atskirti mentele. Tačiau vieną dieną jis padovanojo ją zoologijos sodui, kuriame gyvatė gyveno ir sulaukė keturiolikos metų amžiaus.
Savo Las Vegaso namuose N. Cage'as laiko kalbantį varną vardu Hoogin. Šis paukštis turi aštrų liežuvį. Garsenybė įsigijo varną dėl meilės Edgarui Allanui Poe. Tačiau Hoogin turėjo kitų planų. Paukštis aktyviai pašiepdavo savo šeimininką.
„Kai išeinu iš kambario, jis sako: „Viso gero“. Tada sušunka: „Asilas“, – kartą su „LA Times“ pasidalijo žinomas vyras.
Bendrauti nepanoro
Be to, N. Cage'as kadaise turėjo dvi albinoses karališkąsias kobras – Moby ir Sheba. Jas laikė už neperšaunamo stiklo su kompiuterizuotais užraktais, nes jos buvo mirtinos ir, anot Cage'o, per daug protingos. Jis netgi buvo prisipažinęs, kad namuose turėjo priešnuodžių nuo savo augintinių, mat baiminosi, kad jos jam gali įkasti.
Tačiau aktorius turėjo ir kitą, nemažiau neįprastą namų augintinį – aštuonkojį. N. Cage'as už jį sumokėjo 150 tūkst. dolerių. Jis tikėjo, kad tai gali padėti jam tapti geresniu aktoriumi. Vieną kartą aktorius norėjo pasirodyti su savo augintiniu ir įmerkė rankas, kad šį sučiuptų ir ištrauktų. Tačiau aštuonkojis aptaškė jo ranką rašalu, palikdamas chaotišką priminimą, kad ne visi augintiniai trokšta dėmesio.
Nepavyko užmušti
Skandalingasis reperis Snoop Dogas ne tik užkietėjęs šunų, o ypač prancūzų buldogų mylėtojas, bet ir kačių augintojas. Tačiau prieš kelerius metus jis visiškai netikėtai įsitaisė augintinį, kurio ne tik nenorėjo, bet ir bandė... užmušti. Jis savo bute aptiko tarakoną, kurį bandė priploti, tačiau šis padarėlis pasirodė išties atsparus ir reperio smūgis jam rimtesnės žalos nepadarė. Pamatęs, kad tarakonas toliau laksto po butą, Snup Dogas nutarė jį auginti, netgi davė vardą – Gučas.
„Gučas gyveno su manimi“, – interviu metu paklaustas apie savo antenas nešiojantį draugą, prisiminė reperis. „Kai įsikraustėme į butą, bandėme užmušti tarakoną, bet jis nemirė, vėliau jį pavadinome Guču.
„Jis vis didėjo ir didėjo, – pridūrė S. Dogas. – Aš gyvenau tame bute maždaug šešis, septynis mėnesius, nes jis užaugo iki maždaug viso dolerio banknoto dydžio. Mes palikdavome jam maisto ir viso kito.“
Garsenybės neretai stebina savo pasirinkimais, tarp jų – ir egzotinių augintinių auginimu, siekiant išsiskirti ar parodyti savo išskirtinį gyvenimo būdą. Vis dėlto tokie augintiniai reikalauja ypatingos priežiūros, žinių ir didelės atsakomybės. Todėl vis dažniau pabrėžiama, kad svarbu atsižvelgti į gyvūnų gerovę ir laikytis įstatymų, o ne rinktis egzotiką vien dėl dėmesio.
Naujausi komentarai