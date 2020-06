Naujajame S. Petreikio albume – senovės baltų ir skandinavų legendos

„Live at Tamsta 2020“ – taip vadinasi multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio World Orchestra albumas, gerbėjus pasieksiantis jau šį ketvirtadienį. Naujasis atlikėjo ir jo kūrybinės komandos darbas – ypatingas: visi albume skambantys kūriniai buvo įrašyti gyvai, klube „Tamsta“, tad besiklausantys galės pajusti ne tik gyvo atlikimo koncerto atmosferą, bet ir natūraliai organišką muzikos tėkmę, įamžintą ne tik garso, bet ir vaizdo formatu. Be to, „Live at Tamsta 2020“ pasaulį išvys tik skaitmeniniu pavidalu – visos keturios kompozicijos klausytojams bus prieinamos muzikos pasiklausymo platformose.