„Naisių vasaroje“ dalyvausiantis L. Mikalauskas: atsisakau skaldyti visuomenę

„Dalyvausiu „Naisių Žolinėse“. O kodėl turėčiau nedalyvauti? Juolab, jog esu tikriausiai vienintelis dainininkas, sutikęs dalyvauti Naisių bendruomenės organizuojamose Žolinėse dar likus pusei metų iki „didžiojo skandalo“. Per mėnesį tenka dainuoti keliose dešimtyse renginių: vienus jų finansuoja katalikų parapijos, kitus – protestantų, vienus – vietos ūkininkai, kitus – verslo magnatai, vienus – LSDP valdomos savivaldybės, kitus – TS-LKD, vienus – privatūs žmonės, kitus – verslo įmonės ir t.t.. Ar tai reiškia, jog aš dalyvaudamas pritariu visų jų politinėms pažiūroms, religiniams įsitikinimams ir moralinėms vertybėms? Žinoma, kad ne! Net ir norėdamas nespėčiau įsigilinti į kiekvieno renginių rėmėjo reiškiamas nuomones. Aš kuriu meną!“ – feisbuke dėstė operos solistas.

L. Mikalauskas teigė, kad jį kviečia tam, kad atliktų meninę programą tiems klausytojams, kurie nori jos klausyti.

„Ramūnas Karbauskis gali turėti savo nuomonę įvairiausiais klausimais, tai yra jo teisė. Pavyzdžiui, aš manau, kad Vytautas Landsbergis yra pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas. Ir ką? Gal mes susitikę ir apsikeisime savo priešingomis nuomonėmis – tai yra taip pat mūsų teisė. Tačiau dėl to aš neturiu smerkti žmogaus ir trukdyti jam mecenuoti ar organizuoti „Naisių festivalį“, kuriame, be kita ko, su dauguma neseniai atsisakiusių atlikėjų esu dalyvavęs bent penkis kartus. Festivalyje taip pat susirinks publika, turinti įvairiausias nuomones ir jie linksminsis kartu, dainuos, dalyvaus edukacijose, tikrai gražiose festivalio veiklose ir švęs gyvenimą. O aš, kaip ir bet kurį kitą kartą, būsiu laimingas būdamas su jais. Neleisiu kurti politikavimo menu, jis turi likti nešališkas, kol tai, žinoma, netampa karo palaikymu. Tačiau, kiek žinau, R. Karbauskis dar nesėdi bendroje kameroje su Paleckiu, o aš tikiu Lietuvos teisėsaugos institucijomis, kuri, esant pagrindui, būtų pasodinusi. Todėl nesiimsiu būti teisėju ir kaltinti putinizmu. Naisiai yra laisvas ir nepriklausomas demokratinės Lietuvos Šiaulių rajonas, o ne Sočis, tad jie turi teisę sulaukti savo mylimų atlikėjų. Neabejoju, kad R. Karbauskis užlips į sceną pasakyti sveikinimo kalbą ir tai, žinoma, bus vienoks ar kitos politikavimas, tačiau pasakykit, kur jo nėra? Kuris renginys apsieina be kalbančio Seimo nario, be besigiriančio tarybos darbais mero. Didžioji dalis renginių turi šį prieskonį. Be politikų kalbų neapsieina net bažnyčių atlaidai ir tai yra normalu, nes jų pagalba dažnai yra daromi dideli infrastruktūriniai darbai. Atsisakau skaldyti visuomenę, nepradėsiu skirstyti žmonių – nei klausytojų, nei rėmėjų. Gerbsiu visų jų nuomones taip, kaip kartą yra pasakęs Volteras: „niekada nesutiksiu su jūsų nuomone, bet padarysiu viską, kad galėtumėte ją reikšti“, – rašė L. Mikalauskas.

Naisių bendruomenė pirmadienį feisbuke pasidalijo renginio programa. Anot jų, festivalyje turėtų dalyvauti atlikėjai: Gytis Paškevičius, Edgaras Lubys, Violeta ir Vilius Tarasovai, Aistė Pilvelytė, Liudas Mikalauskas, Steponas Januška bei kiti.

Kaip jau buvo skelbta, liepos mėnesį festivalyje vienas po kito atsisakė dalyvauti kai kurie žinomi muzikantai ir grupės: grupės „jautì“ bei „The Roop“, atlikėjai Donatas Montvydas bei Saulius Prūsaitis.

R. Karbauskis, komentuodamas atlikėjų pasitraukimą, BNS sakė, kad šie ėmėsi „politinių pareiškimų“, kurių festivalyje iki šiol nėra buvę. Jo nuomone, atlikėjų sprendimą lėmė valdančiųjų įtaka.

Tuomet į skandalų lydėtą festivalį, anot R. Karbauskio, susirinko per 45 tūkst. žmonių.