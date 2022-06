Mirė Lietuvos muzikos prodiuseris J. Dalnikovas

Apie J. Dalnikovo mirtį socialiniame tinkle pranešė artima jo draugė.

„Šiandien netekome mūsų draugo Jevgenijaus. Kada bus atsisveikinimas, dar parašysiu ant sienos“, – rašė ji.

Ketvirtadienį ant žymaus prodiuserio „Facebook“ sienos kolegos ir artimieji išreiškė užuojautą ir liūdesį dėl jo mirties. Tarp jų – žymūs Lietuvos atlikėjai, kuriems teko garbė dirbti kartu su J. Dalnikovu.

„Omg... Kodėl... Įsijungiau paklausyti paskutines jo voice (liet. balso) žinutės. Negaliu patikėt, kad daugiau jų nebebus... Ilsėkis ramybėje“, – rašė atlikėja Donata Virbilaitė.

„Trūksta žodžių man, kodėl taip greit? MJ, Bratan, išėjai per anksti… Ačiū už pirmąjį mano albumo viršelį, ačiū už draugystę, už tavo gerumą, pozityvą! Per anksti brolau, per anksti…“ – rašė Algimantas Minalga-Soliaris.

„Sudie“, – rašė Arvydas Martinėnas-Vudis ir pasidalino bendra jo ir J. Dalnikovo nuotrauka.

J. Dalnikovo mirties priežastis kol kas nežinoma.