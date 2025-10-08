Mičiulienę ir Butkutę sieja ne tik vienoda aistra, bet ir vestuvės

Vos pasirodžiusi laidoje, Dž. Butkutė nustebino žiūrovus viešai pripažindama meilę V. Mičiulienei. Tačiau jau netrukus paaiškėjo, kad taip yra ne šiaip sau – Violeta yra tapusi vienos iš svarbiausių Džordanos gyvenimo dienų liudininke! O tiksliau – būtent ji vedė 2012 m. 12 mėnesio 12 dieną ir net 12 valandą įvykusias Džordanos ir jos mylimojo Elegijaus vestuves.
Tačiau net ir tai – ne vienintelis šias moteris siejantis dalykas. Kaip paaiškėjo laidoje, abi moterys puoselėja tokią pat aistrą.
Laidoje naujasis vedėjas Mantas Wizard kiekvienam savo svečiui paruošė ir specialiai jam tinkantį magijos triuką. Tiesa, apie tai išgirdusi V. Mičiulienė sužavėta nebuvo.
„Noriu pasakyti, kad vienas man jau padarė magiją, o dabar auginu du vaikus. Tai, žinok, aš tų magų labai bijau“, – progos pajuokauti nepraleido ji.
Laidoje Džordana ir Violeta nusprendė pasilyginti ir socialinių tinklų sekėjų skaičiais. O visi tie, kurie po straipsniais apie garsius Lietuvos žmones komentuoja frazę „kas ji tokia?“, sulaukė ir taiklaus V. Mičiulienės kirčio.
„Dabar tai tapo labai madinga – neva, jei aš tavęs nežinau, tai tavęs nėra. Tai pasigūlink, jeigu nežinai! Ir tikrai taip nesakyk. Seniau mums būdavo gėda ko nors nežinoti. O dabar, neva, aš kietas, nežiūriu televizoriaus ir tavęs nepažįstu“, – sakė ji.
O Džordana papasakojo apie savitą būdą nusiraminti prieš pasirodymus scenoje. Pasirodo, kad anksčiau ji bandydavo nusiraminti megzdama.
„Beje, mokykloje turėjau pravardę „močiutė“, nes visą laiką nešiodavausi ketvirtadalį juodos duonos, kurią labai mėgau, virbalus ir siūlą. Ir, jei kas būdavo nuobodu, imdavau sau megzti. Galvodavau, kad savo atlyginimą tikrai mokėsiu susiskaičiuoti – man tikrai nereikės tų šaknų traukti“, – juokavo ji.
Laidos žiūrovai išgirdo ir apie Džordanos pomėgį tvarkyti savo spintą. Tiesa, pastaruoju metu, nors spintai yra paskyrusi visą kambarį, jos drabužiai, batai ir aksesuarai vis tiek sunkiai sutelpa. Dėl to, kaip sužinojo žiūrovai, tenka „spintos filialus“ daryti visame name. O tai, pasirodo, jos vyrą Elegijų verčia imtis už galvos.
Atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou“ – šį trečiadienį, 19.30 val., per TV3.
Naujausi komentarai