Mažeikiai nušvito kalėdine šviesa – sužibo eglė ir visa aikštė

Mažeikių rajono savivaldybės merė Rūta Matulaitienė kartu su Kalėdų Seneliu linkėjo šilumos, jaukumo, prasmingo artėjančių švenčių laukimo ir, Burtininkų padedami, įžiebė puošniąją žaliaskarę. Aikštę nušvietė lazerių šou.
Šiųmetė Kalėdų eglė, kaip ir praėjusiais, natūrali – apie 15 m aukščio, pasidabinusi šviečiančiais mediniais paukščiais, medinėmis snaigėmis, raudonos spalvos burbulais, dekoruota šiltai baltų ir raudonų spalvų lempučių girliandomis. Jaukią erdvę kuria eglę juosiantis klasikinių girliandų žiedas, suformuotas iš atraminių stulpų ir miško eglučių, funkcionalios dekoracijos – sūpynės, linginės sūpynės bei rogės.
Take, vedančiame aikštės link, esantys mažieji apšvietimo stulpai papuošti šviečiančiomis dekoracijomis, kurios dar labiau sustiprina aikštės šventiškumą.
Šventinę nuotaiką kūrė Mažeikių meno kolektyvai, grupė „Šeškės“ – Karina Krysko, Ingrida Martinkėnaitė, Goda Sabutytė-Alijeva.
Naujausi komentarai