Makalius apie verslui suduotą koronaviruso smūgį: visiškai supanikavau

Koronavirusas smogė ne tik sveikatos sistemai, žmonių emocijoms, psichologiniam stabilumui, bet ir ekonomikai. Daug žmonių per vieną naktį pamatė, kaip paskelbtas karantinas gali sunaikinti tai, ką jie kūrė metų metus.

Šį antradienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Bus visko“ – interviu su turizmo agentūros įkūrėju Rimvydu Širvinsku-Makaliumi, apie tai, ką reiškia stebėti, kaip koronavirusas griauna tavo verslą.

„Jaučiausi tikrai tragiškai. Atsimenu, kiekvieną savo rytą pirmas dvi savaites po visų šių įvykių pasaulyje atsikeldavau ir labai tikėdavausi, kad tai yra sapnas. Kad, kai atmerksiu akis, suprasiu, kad visa tai, kas įvyko, aš sapnavau, kad vėl keliausiu į savo biurą, pasimatysiu su savo kolegomis, jie man šypsosis, o ne verks į ragelį. Prasidėjus koronavirusui, ofisas virto ne kelionių agentūra, o psichologine linija. O per vieną naktį keliautojai tapo nusikaltėliais“, – pasakoja Makalius.

Rimvydas atvirai prabils ir apie jo pečius užgriuvusius finansinius rūpesčius. „Aš atsimenu, kad kai atsisėdau ant sofos ir supratau, kad mes turime sutvarkyti kelių tūkstančių žmonių užsakymus ir juos atšaukti, nepaisant to, kad galbūt šiuo metu aviakompanijos net negrąžina pinigų už skrydžius, pradėjau skaičiuoti, kiek visa tai kainuotų, ir pratrūkau. Visiškai supanikavau, kai pamačiau kelių šimtų eurų tūkstančių sumą vien per artėjantį mėnesį. Negalėjau pagalvoti, kas bus tokiu atveju, jei visa tai truks ilgiau. Negalėjau suvokti, kad viską sąžiningai ir tvarkingai darant ir einant link savo tikslo per vieną naktį tavo verslas gali sugriūti. Tikrai buvau išsigandęs, kad galiu netekti verslo. Aš nieko kito nemoku daryti. Niekada nesu dirbęs niekur kitur, išskyrus savo susikurtoje įmonėje”, – sako R. Širvinskas.

Rimvydas papasakos ir apie situacijas, kuomet iš skirtingų pasaulio kraštų teko padėti žmonėms grįžti namo. „Man labai gaila, bet mes turėjome susidėlioti prioritetus, kam teikti pirmenybę. Buvo keliautojų, už kurių grįžimą tiesiog sirgome. Štai keliautojos iš Kenijos keliavo per Katarą į Turkiją, bet, atvykus į Turkiją, paaiškėjo, jog prieš kelias valandas buvo įvestas draudimas atvykėliams, todėl jos turi būti parsiųstos atgal į Keniją. Mūsų keliautojos gavo naujus bilietus ir skrido į Keniją, turėjo nakvoti baisiomis sąlygomis, kurias suteikė Turkijos valdžia. Tokių situacijų tikrai niekam nenorėčiau linkėti“, – aiškino turizmo agentūros vadovas.