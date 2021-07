Likimo ironija: keiksmažodžių atsisakęs aktorius M. Repšys atsidūrė seriale be cenzūros

„Iš tikrųjų turėjau šiek tiek atostogų, bet toliau stipriai darbuojuosi: muzikiniai projektai, filmų ir serialų filmavimai, tuoj prasidės spektaklių repeticijos. Dabar labai įtemptas laikas, juk neaišku, ar bus kitas karantinas. O taip norisi įsivažiuoti į ritmą ir bent tol, kol galima gyventi normalų gyvenimą be jokių suvaržymų“, – atviravo M. Repšys.

Dar kovo mėnesį M. Repšys sugalvojo šį tą pakeisti savo gyvenime, todėl visiškai atsisakė keiksmažodžių. Anot Mariaus, tai paskatino ir jo paties išvaizda (dėl kurios nuolat vadina chuliganus), ir noras negadinti gražios lietuvių kalbos. Aktorius neslepia, kad šis dalykas jam puikiai sekasi ir jau beveik pusmetį gyvena kitaip nei iki šiol.

„Nesikeikiu. Nesikeikiu net mintyse. Jau beveik pusę metų. Nebenoriu to daryti, tai teršia kalbą, teršia mąstymą. Žinoma, jeigu laiku ir vietoje, tai viskas gerai, bet kartais keiksmažodžiams nėra ribų. Bet kalbos jie tikrai nepuošia. Pradėjau iškart, kai tik sugalvojau. Žinoma, nemoralizuoju ir nemoralizuosiu žmonių, kurie keikiasi, nebūsiu tas tamsta mokytojas. Tačiau prie savo vaikų keiktis neleisiu“, – teigė M. Repšys.

Nenuostabu, kad vaidyba neatsiejama M. Repšio gyvenimo dalis, o įkūnijami personažai kartais turi peržengti aktorių asmenines ribas. Paklaustas, ar sutiktų vaidinti tokiame amplua, kuriame reiktų peržengti savo naujas taisykles, aktorius pateikė aiškų atsakymą.

„Tai tik mano asmeninio gyvenimo sprendimas. Su darbu to nesieju. Šiuo metu turiu vaidmenį, kuris turi vartoti daug keiksmažodžių. Jeigu to reikalauja pjesė ar scenarijus, viskas gerai, aš nusikeiksiu, bet žinoma, mieliau to nedaryčiau“, – pasakojo Marius.

Stop kadras.

Ką tik startavusiame pagal tarptautinį formatą filmuojamame seriale „Muilodrama“ Marius gavo tinkamiausią vaidmenį. Nors naujajame seriale visi personažai nevengia keiksmažodžių, internete transliuojama necenzūruota scenarijaus versija, Mariaus personažui Pauliui pasisekė – jis vienintelis, kuriam nereikia to daryti.

Pagal tarptautinį formatą sukurtas serialas „Muilodrama“ – per LNK.lt, po naują seriją pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.