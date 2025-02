Po skandalo Naruševičiūtė prakalbo apie tolimesnius veiksmus: iš manęs dar kartą išsityčiojo

Per Valentino dieną moteris socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame išdėstė savo poziciją ir atsiprašė gerbėjų.

„Matote mane kitokią. Be lakstymo, be keiksmų. Pirmiausia, noriu jus pasveikinti su šia gražia Valentino švente. Noriu palinkėti būti mylimiems ir mylėti ne tik per Valentino dieną, bet ir visus metus, visą savo gyvenimą.

Na, praėjo visas šitas man... Po vakarykščio ir užvakarykščio šoko. Noriu pasakyti, kad jūs neturėjote to pamatyti, nes tai, pirmiausia, yra neteisėta. Taip, neturėjo būti mano keiksmų. Noriu atsiprašyti visuomenės, kad jums teko tą išgirsti, bet tuo pačiu ir paaiškinti. Patikėkite, jūs nežinote, kas vyksta. Tiesiog, kai žmogui skauda galvą, jis išgeria vaistų ir skausmas nurimsta, bet kai žmogui skauda dūšią, vaistų nėra.

Aš gerus šešis mėnesius gyvenu baimėje, patyčiose, mele, apgavystėje, išdavystėje, o tai – psichologinis smurtas, mielieji. Taip, man yra labai sunku, nes visuomenė labai gražiai nuteisė ten, kur jie neturėjo nieko matyti.

Žinoma, aš imsiuosi priemonių.

Iš Manto pusės, buvo labai negražiai padaryta. Pirmiausia, jis neturėjo teisės paimti video, kurio net nefilmavo ir paskleisti jį internetinėje erdvėje. Žinoma, aš imsiuosi priemonių, bet čia – ne apie tai.

Noriu pasakyti, kad tai buvo mano labai didelės emocijos, ir tai gal būtų net neįvykę, jei, sakysime, susitikus su Mantu oro uoste, jis būtų kalbėjęs ir elgęsis kaip žmogus. Bet kada, ko jūs nežinote, po pasisveikinimo jis sakė: „Tu pabandyk nufotografuoti, aš tau padarysiu, tu pamatysi, ką aš padarysiu, tau bus blogai, tu gi žinai, kad aš galiu“, toks riksmas. Aš tikrai buvau šoke, labai pasimečiau. Paskui visas šis ponios išėjimas ir filmavimas... tai buvo labai didelė provokacija.

Keikiamės mes visi. Parodykite man nors vieną, kuris nepadarė klaidų ir nesikeikia. Aš nesivoliojau girta, tikrai nepadariau tokių dalykų. Jei norėjo aiškintis, jei aš pažeidžiau viešąją tvarką, visą tai turėjo pamatyti tik policijos pareigūnai.

Dar kartą atsiprašau už savo veiksmus. Aš, žinokite, keikiuosi namuose, net ir ant savo kačių keikiuosi, tik, aišku, ne viešai. Jūs būtumėte to ir nežinoję, jei kažkas nebūtų norėjęs iš manęs pasityčioti. O video įdėjimas buvo dar vienos patyčios iš Manto. O visi komentarai, visos tetulytės, kurios taip mane pasmerkė, kad aš tokį didelį nusikaltimą padariau, tiesiog žiaurų nusikaltimą padariau ir mane reikia dešimt metų ant sušaudymo dabar…

Mielosios bobulytės, jūs lygiai taip pat naudojate prieš mane psichologinį smurtą. Žinote, kaip tėvas mano sakydavo, geriau vieną kartą gauti per veidą, ne taip skaudės, negu tave šitiek mėnesių ėda. Jūs įsivaizduokite, ant kiek aš esu išsekusi morališkai. Aš šypsausi, bandau kabintis į gyvenimą, bet ponas Mantukas iš manęs eilinį kartą, ne tik, kad išdavęs, puolęs, melavęs, gąsdinęs ir taip toliau, jis iš manęs dar kartą išsityčiojo. Kaip sakoma, padavė viską visuomenei, o dabar jūs tyčiokitės ir sau laimingai turbūt žmogelis už tai kelia taurę.

Aš dar kartą pasakysiu, tai buvo mano emocijos, o jei kažkam tai labai nepatiko, jei įsižeidėte, na, noriu pasakyti, tikrai atsiprašau, bet aš esu gyvas žmogus ir nelinkėčiau niekam iškęsti to, ką kenčiu jau daugiau nei šešis mėnesius. Niekam, net priešui, nelinkėčiau. Teiskite, jei kažką padariau, o kas toliau vyks? Aš šio įvykio šitaip nepaliksiu. Tikrai nepaliksiu, aš jau lygiai taip pat susisiekiau su teisininkais. Ponas Mantas Vygantas, kur nedalyvavo, kur net nefilmavo, jis neturėjo teisės to padaryti. Taip, kad jei priimate mano atsiprašymą, aš labai džiaugsiuosi. O aš einu į koncertą, ir tie, kurie sakėte, kad mane dabar visi pasmerks, neis į mano koncertus, nes aš esu baisus žmogus, na, neikite, tie, kas mane myli ir mylės, kas mane gerbia – gerbs, kas amne pažįsta, puikiai žino, koks aš esu žmogus. Dar kartą atsiprašau“, – kalbėjo J. Naruševičiūtė.

Asmeninio archyvo nuotr.

Primename, kad trečiadienį, vasario 12 d., Kauno oro uoste susikirto Mildos May ir dainininkės, buvusios Manto Vyganto mylimosios bei scenos partnerės Jolantos Naruševičiūtės keliai.

Buvęs J. Naruševičiūtės mylimasis M. Vygantas pasidalijo vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose, tačiau portalui kauno.diena.lt susisiekus su vyru, šis situacijos komentuoti nepanoro.

Tačiau portalui delfi.lt pavyko susisiekti su M. May ir J. Naruševičiūte.

„Aš turiu save apginti. Aš buvau su vaiku, prie vaiko visa tai įvyko. Aš jau bijau dėl vaiko. Tu nežinai, kas tavęs laukia – ji žino, kur aš gyvenu, į kokią mokyklą mano vaikas eina, mes gi bendravome. Jai reikia pagalbos“, – portalui teigė M. May.

„Tas vaizdo įrašas dar yra ir iškarpytas. Tegul jie įdeda visą vaizdo įrašą, tada bus įdomiau. Įrašą turi ir Mantas, tačiau jo, ko gero, negali dėti, nes ten būtų jau kita tiesa“, – delfi.lt teigė J. Naruševičiūtė.