Kriminalinių naujienų redaktorius J. Matonis: aš labai bijojau numirėlių

„Aš labai bijojau numirėlių. Negalėjau žiūrėti į mirusį žmogų. Net per televizorių pamatęs karstą, iškart perjungdavau kanalą. Tačiau kolega Darius Lukoševičius mane drąsino, sakė nebijoti ir tikino, kad viskas bus gerai. Lūžis įvyko per keletą savaičių, kitaip tariant, užaugo stora oda. Pripranti prie to, ir eidamas į namus mintis palieki darbe“, – apie pirmuosius iškvietimus šį trečiadienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Šeškinės 20“ kalbės J. Matonis.

Nors toks darbas reikalauja kuo tiksliau, aiškiau ir įdomiau pateikti informaciją iš įvykio vietos žiūrovams, J. Matonis teigia, kad žmogiški dalykai yra aukščiau. Atvykęs filmuoti reportažo pirmiausia jis padaro esminį dalyką. „Etika reikalauja įvertinti situaciją. Žinoma, juk egzistuoja žmogiški dalykai. Jeigu matysi, kad žmogui reikia pagalbos ar jo gyvybei gresia pavojus, tai visų pirma gelbėsi, o tik vėliau dirbsi“, – pasakos Jaunius.

Rimtas, konkretus ir puikiai tinkantis šiai pozicijai – toks televizijos ekrane atrodo J. Matonis. Tačiau pirminis planas buvo visai kitoks, žurnalistas buvo pakviestas vesti kitokio pobūdžio laidos, o paprašytas pavaduoti kolegą vos kelioms laidoms, pasiliko dirbti prie kriminalinių reportažų.

„Tai nutiko absoliučiai atsitiktinai. Iki šiol jaučiu tokią laikinumo nuotaiką. Atėjau į LNK televiziją pakviestas vesti pramoginės vakaro laidos, bet ji užtruko. Tuo metu kriminalus ir žinias vedė Darius Lukoševičius. Matyt, jam buvo per daug darbo ir jis nespėjo, todėl paprašė manęs jį pavaduoti kriminaluose vos keliose laidose, kol suras žmogų. Tai aš iki šiol laukiu, kol mane pakeis tas žmogus ir laukiu to pramoginio projekto“, – šypsenos veide neslėpė J. Matonis.

J. Matonis papasakojo, ir kaip atsipalaiduoja po darbų. Norėdamas pabėgti nuo sunkių nusikaltimų, vagysčių ir avarijų jis kartu su žmona jau daugiau nei dešimt metų lanko šokius. Nors, kaip jis teigia pats, nesitikėjo, kad tai vyks taip ilgai. „Tikrai negalvojau, kad tai užtruks, kaip ir mano darbas kriminaluose. Tai nebuvo tiesiog bendra mintis, tai buvo ultimatumas ir aš jau nebegalėjau rinktis. Bet aš buvau tikras, kad tai nesitęs ilgai, mėnesį, galvojau, daugiausiai. Bet iš tiesų, kai tu matai, kaip šypsosi moteris, kai ji šoka, tai tokio reginio nenori praleisti. O juolab leisti jai šypsotis kitam partneriui“, – apie bendrą pomėgį su žmona pasakos J. Matonis.

Laidoje „Šeškinės 20“ šįvakar svečiuosis kelionių guru Orijus Gasanovas, J. Matonis bei serialo „Monikai reikia meilės“ aktoriai Aidas Barkauskas ir Julius Žalakevičius.