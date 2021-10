Košmariškas verslininkės gyvenimas – santuoka su musulmonu, grėsmė vaikams, spąstais tapusi kelionė

Jos pribloškianti gyvenimo istorija verta filmo, kuriame kiekvienas naujas siužeto posūkis stebina vis labiau. Ar įsivaizduojate, ką reiškia, kai buvęs vyras musulmonas tave vieną dieną tiesiog meta, kad vestų savo pusseserę, o po to bando atimti vaiką? Ar kai kelionė į rojaus salą Balį virsta spąstais, iš kurių negali ištrūkti, nors žinai, kad kitas tavo vyras staiga mirė, o su juo likusi keturmetė judviejų dukrelė. Kai pinigų upė vieną dieną nustoja tekėjusi ir tenka galvoti ne kaip nuvaikyti nuobodulį prie baseino, bet kuo pamaitinti vaikus. „Kai buvo labai blogai, tiesiog apsidairydavau. Vaikai sėdi, maistas ant stalo, elektra dega, vanduo yra. Esu gyva. Čia ir dabar“, – šį pirmadienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Nuo...Iki...“ atviraus moteris.

Otilijos istorija prasidėjo, kai ji dar beveik paauglė pradėjo savo dainininkės karjerą pasivadinusi „Neklaužados“ slapyvardžiu. Merginai sekėsi, teko pakoncertuoti ne tik Lietuvoje, tad vienoje tokių kelionių po Norvegiją ji susipažino su musulmonu Faruq. Otilijai tuomet buvo šiek tiek daugiau nei 20 metų, jam – taip pat, meilė netruko įsiliepsnoti, tad į Lietuvą ji nebegrįžo. „Man niekada netrūko drąsos, todėl sumaniau pas jį persikraustyti, santykių pradžia buvo nuostabi“, – pasakos Otilija.

Moteris jautėsi kaip princesė, todėl netikėtai ištrauktas skyrybų prašymas jai buvo lyg žaibas iš giedro dangaus. „Taip nutiko dėl to, kad musulmoniškos kilmės buvusio vyro šeima manęs nepriėmė. Jis jau buvo suporuotas su savo pussesere. Buvusiam vyrui atidaviau visus verslus, kad tik jis mane ir dukrą paliktų ramybėje. Tačiau, deja, jo šeimai netiko ir tai. Prasidėjo nuolatiniai norvegų vaikų priežiūros agentūros „Barnevert“ vizitai. Niekada nesijausdavau saugi. Nuolat laukiau naujo puolimo. Baiminausi, kad atims vaikus“, – pasakos O. Diaz.

Tik po poros metų moteriai pasisekė sutikti naują mylimąjį. Šį kartą – lietuvį. Tai, kad galima lietuviškai pajuokauti, vienas kitą suprasti iš pusės žodžio, ir tiesiog būti kartu be jokių išlygų man atrodė tikra laimė. Pora netrukus susituokė ir, susilaukę dar trijų vaikų, nusprendė Norvegiją iškeisti į saulėtąją Ispaniją. Moteris kuriam laikui lengviau atsiduso. Pagaliau įvaikinimo agentūra „Barnevernet“ nebelips ant kulnų. Porai puikiai sekėsi verslas, gyveno dideliame name prie jūros, atrodė, kad nieko netrūksta ir pagaliau pradėjo sektis. „Tiesa, nuo per didelio komforto man darėsi nuobodoka. Leidausi į dvasinius ieškojimus, lankydavausi įvairiuose retrituose, ieškojau, kaip save paauginti. Taip prieš karantiną iškeliavau ir į Balio salą Indonezijoje. Net neįsivaizdavau, kad įvykiai pakryps tokia linkme“, – pasakos O. Diaz.

Jai užstrigus turistų rojumi vadinamoje saloje moteris sužino pačią baisiausią naujieną. Jos Ispanijoje likęs vyras mirė nuo pasaulį sukausčiusio viruso – COVID-19 infekcijos.

Ko ji griebėsi? Kaip atrado jėgų atsistoti ant kojų? Kodėl į jos gyvenimą pačiu laiku atkeliavo hipnozė ir kuo ji gali būti naudinga? Širdį draskanti istorija iš tikro gyvenimo.