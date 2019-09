Komedijoje – kosminiai ar net magiški žmonių santykiai

"Turbūt tai rojus" (angl. "It Must Be Heaven") – komedija, kurios scenarijaus autorius, režisierius, vienas iš prodiuserių ir pagrindinis aktorius yra vienas ir tas pats asmuo – Elia Suleimanas. Šių metų Kanų kino festivalyje filmas buvo nominuotas "Auksinės palmės šakelei".