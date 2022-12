Keliautojas A. Valujavičius pradėjo plaukimą per Atlanto vandenyną vienviete irkline valtimi

„Tegul prasideda iššūkis“, – jį išlydinčiai komandai šūktelėjo Aurimas Valujavičius. Ankstų gruodžio 26 dienos rytą keliautojas paliko Ispanijos krantus ir pradėjo 10-ąją, o kartu ir didžiausią, savo gyvenimo kelionę „Lituanica powered by Audimas“. Jo tikslas – per 110 dienų perplaukti Atlanto vandenyną nuo žemyno iki žemyno vienviete irkline valtimi ir tokiu būdu paminėti 90-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio metines, užfiksuoti Lietuvos ir pagerinti pasaulio rekordą. Tai įgyvendinęs, keliautojas taps istorijos dalimi – pirmuoju tokį maršrutą įveikusiu lietuviu ir trečiuoju žmogumi pasaulyje.

Po ilgiau nei dvejus metus trukusio pasiruošimo istorinei, o kartu ir rekordinei kelionei, A. Valujavičiui prireikė papildomų 36 dienų. Tiek laiko keliautojas Ispanijoje laukė tinkamų oro sąlygų, kurios leistų pradėti pirmąjį Lietuvos istorijoje plaukimą per Atlanto vandenyną vienviete irkline valtimi.

„Laukimas buvo ilgas, bet nieko negalėjau pakeisti – gamta motulė čia dėlioja planą ir su ja nepakovosi, tad liko tik apsišarvuoti kantrybe. Bet laukimas baigėsi: nekantrauju kuo greičiau pradėti plaukimą – entuziazmas per tiek laiko niekur neišgaravo, tik padidėjo“, – likus kelioms valandoms iki išplaukimo dalijosi mintimis A. Valujavičius.

Kelionės pradžioje – begalė iššūkių

Startavęs gruodžio 26-osios rytą iš Ispanijos uosto Ayamonte mieste, kelionės finišą ir Floridos krantus A. Valujavičius planuoja pasiekti iki 2023-iųjų balandžio mėnesio vidurio tam, kad pagerintų pasaulio rekordą.

„Tinkamą langą išplaukimui man rekomendavo Niallas Batesas – mano kranto komandos narys iš Prancūzijos, kuris atsakingas už oro sąlygų stebėjimą ir vertinimą. Jis pats 2017 metais perplaukė Atlantą, o 2021-ųjų pabaigoje – 2022-ųjų pradžioje siuntė informaciją apie orus ir Julenas Sanchezas, kuris pirmasis pasaulyje pasiryžo perplaukti Atlanto vandenyną nuo žemyno iki žemyno vienviete irkline valtimi, o tai įgyvendino per 133 dienas. Niallo vasarą paprašiau pagalbos ir aš, tai jis su orų stebėjimu padėjo ne tik iki starto, bet tai darys ir visos kelionės metu: informaciją apie tai, kas manęs laukia, siųs kiekvieną dieną“, – sakė keliautojas.

Aš jaučiuosi tokiai kelionei pasiruošęs gerai ir fiziškai, ir emociškai.

Paklaustas, kokios yra tos tinkamos oro sąlygos, kurių išplaukimui reikėjo laukti ilgiau nei mėnesį, A. Valujavičius aiškino: „Man reikėjo sulaukti keturių–penkių dienų lango, kurio metu pučia šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, palankiai nešantis nuo Europos ir Afrikos krantų, ir gelbėjantis man irkluojant link Kanarų salų. Tokios trukmės langas man reikalingas ir dėl to, kad galėčiau saugiai atsiplėšti nuo pagrindinio kelio, kuriame vyksta itin intensyvus laivybos eismas – jis nuo kranto nutolęs apie 70 jūrmylių, o jo plotis siekia 20 jūrmylių, tai turėsiu greitai šį kelią praplaukti ir atitrūkti nuo jo, kad nesusidurčiau su jokiu laivu.“

Pirmosiomis dienomis ypač svarbus ir žmogiškasis faktorius.

„Sakoma, kad pirmos plaukimo dienos sunkiausios iš psichologinės pusės – viskas priklauso nuo to, kaip sugebėsiu susitvarkyti su pasikeitusia aplinka ir rutina. Tuo pačiu reikės irkluoti po 14 valandų per parą – tai bus ne tik psichologinis, bet ir fizinis šokas. Dažniausiai irkluotojai pirmosiomis dienomis mažiau valgo, jaučiasi išsekę, bet po to įsivažiuoja į savo ritmą. Aš jaučiuosi tokiai kelionei pasiruošęs gerai ir fiziškai, ir emociškai, tai septintą–dešimtą plaukimo dieną turėčiau pagauti ir aš tą gyvenimo atvirame vandenyne ritmą“, – teigė keliautojas.

V. Dranginio nuotr.

Nuotraukos, vaido įrašai ir realaus sekimo galimybė

Siekdamas įtraukti visuomenę į istorinį, o kartu ir rekordinį plaukimą, A. Valujavičius kviečia jo kelionę sekti socialiniuose tinkluose: „Plaukdamas per Atlantą turėsiu palydovinį internetą, todėl manau, kad pavyks du kartus per savaitę į savo „YouTube“ kanalą įkelti trumpus vaizdo įrašus, po dvi–tris nuotraukas į feisbuką ir instagramą, ir gal po vieną stories per dieną.“

Pirmąjį Lietuvos istorijoje plaukimą per Atlanto vandenyną vienviete irkline valtimi galima sekti ir realiu laiku visą parą: „Valtyje yra įmontuota GPS sistema, kuri iš pradžių kas valandą, vėliau kas dvi, o galiausiai kas keturias siųs mano koordinates, todėl kiekvienas norintis galės realiu laiku matyti, kaip man sekasi skrosti galingas Atlanto bangas“, – pasakojo keliautojas.

A. Valujavičiaus sekimo realiu laiku nuoroda: https://eur-share.explore.garmin.com/VALUJAVICIUS.

Visuomenė kviečiama ne tik stebėti A. Valujavičiaus kelionę, tačiau prie jos įgyvendinimo prisidėti finansiškai – šiuo kvietimu jau pasinaudojo nemažas būrys tautiečių.

„Paskelbęs apie kelionę, pasidalijau galimybe prie jos prisidėti finansiškai ir tai, kad atsidėkodamas už kiekvieno indėlį, ant valties parašysiu žmogaus vardą ir pirmąją pavardės raidę. Iki išplaukimo ant valties surašiau daugiau nei 2000 vardų, juos pildžiau laukdamas tinkamo vėjo Ispanijoje, o prisidėjusius kelionės metu ant valties surašysiu jau pasiekęs Majamį“, – teigė A. Valujavičius.

Kelionę vainikuos dokumentinis filmas

Istorinį, o kartu ir rekordinį plaukimą per Atlanto vandenyną keliautojas užfiksuos vaizdo kameromis. Pasiekus Lietuvą, sukaupta medžiaga bus perduota montažo režisieriui ir garso prodiuseriui, kurie pradės dokumentinio filmo kūrybos darbus. Jo premjera Lietuvos kino teatruose numatyta 2024-ųjų sausio mėnesį.