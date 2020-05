Per karantiną M. Šedžiuvienės gyvenimas pagerėjo: ne tik nebesipyksta su buvusiu vyru

Monikos Šedžiuvienės gyvenimas per karantiną pagerėjo. Ji pagaliau susitaikė su buvusiu vyru Andriumi Šedžiumi, nebesipyksta ir gražiai pasidalina sūnaus Gabrieliaus globa.

„Sakyčiau, mes labai gerai sutariam, ypač dėl vaiko. Kitais reikalais nelabai turim apie ką ir bendrauti, bet persimetam keliais žodžiais, viskas labai draugiškai, tikiuosi, kad taip ir toliau bus. Pagaliau, valio!“, – šį antradienio vakarą, 19.30 val., LNK laidoje KK2 džiaugsis Monika.

Pasak Monikos, Andrius prižiūri sūnų, yra tikrai geras ir atsakingas tėvas: „Nelinkusi gręžiotis į praeitį, viskas dabar labai gerai. Jis tikrai yra puikus tėtis. Visą laiką tą sakiau, na, o dabar džiaugiuosi, kad nebereikia ir ginčytis, gražiai sutariame“.

Monika laiminga ir dar dėl vienos priežasties – turi mylimąjį. Dovydas – jos paauglystės meilė, su kuriuo ji susipažino Airijoje. „Nelabai noriu plačiai kalbėti apie tai, nes yra toks susitarimas. Kam čia, nereikia“, – į tolimesnes kalbas nesileido Monika.

Per karantiną Monika pagerino savo virtuvės įgūdžius. Nes sūnus Gabrielius – labai išrankus valgytojas. Labiausiai mėgsta geltoną sriubą. Be to, nevalgo nieko, kas yra raudona. Net braškių.

„Tiek aš, tiek vaikas nepasigendame darželio, mėgaujamės buvimu dviese. Manau, bus labai sunku grįžti į darželį, tiek man, tiek vaikui bus šokas“, – sako Monika.

Karantino metu Monika pasitobulino ir profesinėje vizažo srityje. Pasibaigs karantinas ir Monika galės pagražinti visas norinčias. Bet dabar dalinasi patarimais „Instagrame“.

Monika per karantiną ir sulieknėjo.