Kanų festivalio specialus prizas atiteko Q. Tarantino juostos keturkojui

Stambi amerikiečių pitbulio veislės kalytė, godžiai rijusi žiurkių konservus naujausiame Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filme "Kartą Holivude" (Once Upon A Time... In Hollywood), penktadienį Kanų tarptautiniame kino festivalyje buvo apdovanota „Palmės šunelio“ (Palm Dog) prizu.