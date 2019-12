Jurga pristato kūrybinį kelią atspindintį vaizdo klipą: vos neapsiverkiau

Prieš kelias savaites pasirodžiusi daina yra apie pokalbį su vidiniu vaiku ir svajones, o jai skirtas vaizdo klipas – kelionė vaizdu per visą 15 metų trunkančią dainininkės kūrybą.

„Su režisieriumi Ričardu Matačiumi esame kartu nuo pat mano karjeros pradžios. Vienas kitą gerai pažįstame, taigi tai, kaip jis pateikė šią kelionę laiku, yra visiškas mano pačios kelionės atspindys. Tris kartus žiūrėdama įrašą aš vos neapsiverkiau, – pasakoja Jurga. – Tai yra labai jautru ir labai paliečia. Prisimindama šiuos vaizdus ir visą kelionę suprantu, kad mano kūrybinis kelias nueitas ne veltui.“

Su R. Matačiumi Jurga anksčiau sukūrė vaizdo klipus „5th Season“ (2007 m.), „So Blue“ (2012 m.) ir „Would You Take Care of Me“ (2019 m.). Taip pat dainininkė atliko pagrindinį vaidmenį jo režisuotame ilgametražiame filme „Rūsys“ (2014 m.).

Dainos „Kelionė laiku“ vaizdo klipe naudojami kadrai iš jau paminėtų ir kitų ankstesnių Jurgos klipų – „Smėlio žmonės“ (2008 m.), „Sapnas“ (2015 m.), „Dance“ (2018 m.), „Seniai toli“ (2010 m.), „Reikalingi“ (2017 m.), „Running“ (2010 m.) ir kitų, taip pat ir paties pirmojo Jurgos vaizdo klipo, skirto dainai „The Longest Day“ (2005 m.) iš albumo „Aukso pieva“.

Kūriniu „Kelionė laiku“, kurį prodiusavo Vytautas Bikus, ir jo vaizdo klipu Jurga simboliškai baigia pasivaikščiojimą po savo ankstesnę kūrybą ir žengia į naują muzikinį etapą. Tai – pirmoji nauja autorinė Jurgos daina po praėjusią žiemą išleistos dvigubos rinktinės vinilo plokštelės ir kompaktinio disko „Ten, kur tu – Geriausios dainos“.

Šiuo metu Jurga dirba prie pavasarį pasirodysiančio naujo albumo įrašų ir ruošiasi šventiniam žiemos turui „Jurga 2020“, kurio koncertai prasideda jau kitą savaitę. Daina „Kelionė laiku“ yra įtraukta į šių koncertų programą. Koncertuose klausytojai taip pat pirmą kartą išgirs kūrinį „Švyturiai“ – dar vieną kompoziciją iš būsimo albumo.

Be naujų dainų žiemos turo koncertuose skambės gražiausios atlikėjos baladės ir garsiausi hitai. Jaukią šventinių Jurgos vakarų su klausytojais nuotaiką kurs ir naujos džiazinės kūrinių aranžuotės, netikėti muzikiniai siurprizai ir Jurgą įkvėpusių jos vaikystės kalėdinių dainų interpretacija.

Turo „Jurga 2020“ koncertai įvyks gruodžio 26 dieną Palangos koncertų salėje, gruodžio 27 dieną Šiaulių „Saulėje“ ir gruodžio 29 dieną Kaune, „Renginių oazėje“. Sausio 1 dieną Jurga su grupe surengs net du koncertus Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje.