Juozas Statkevičius: Lietuvoje viskas apie ėdalą ir apie pilvą. Taškas!

Dizainerio interviu, kaip visada, netrūks ne tik kritikos, bet ir aštrių posakių.
„Galit į mane dabar akmenis mėtyti, bet man jau tas pats“, – sakys Juozas, leidžiantis sau rėžti tai, ką galvoja, apie viską – ne tik apie jo kuriamas kolekcijas ir jų vertinimus, bet ir apie mūsų visų gyvenimo būdą, tikrąją eleganciją bei norą tuščiai pasipuikuoti.
Juozui seniai nebereikia įrodinėti savo talento, nes jo darbai kalba patys už save.
Paklaustas, ką atsakytų į tai, kad turi didelį jį valdantį ego, Juozas nė nebandys to neigti.
„Ir labai džiaugiuosi. Aš tikrai tik tuo galiu ir džiaugtis. Tiesą pasakius, todėl, kad jeigu neturėčiau, sėdėčiau kaip pašlemėkas kažkur. O dabar aš turiu tą, ką turiu. Dievas davė ir didžiuojuosi“, – teigs J. Statkevičius.
Spalio pradžioje Paryžiaus mados savaitėje istorinėje koncertų ir renginių salėje „Salle Wagram“ Juozas ketvirtą kartą pristatė ateinančių metų pavasario vasaros „couture“ kolekciją, kurią sudarė net 55 modeliai. Įspūdingas kolekcijos pristatymas Paryžiuje, į kurį Juozas vyko su 80-ies žmonių komanda, sulaukė ne tik didelio tarptautinės žiniasklaidos, bet ir užsienio nuomonės formuotojų, ir didžiųjų parduotuvių vadovų dėmesio. Paryžiaus komunikacijos ekspertų atlikta analizė parodė, kad per tradicinę žiniasklaidą ir sklaidos internete kanalus Juozo kolekciją pamatė beveik 50-ies milijonų auditorija. Skaičiai įspūdingi, tad dizaineris sako turintis kuo didžiuotis.
Socialiniuose tinkluose nuolat galima matyti garsenybes, vilkinčias Juozo kurtais drabužiais, nutviekstas fotoaparatų blyksčių, bet Lietuvos publika, pasak dizainerio, kur kas labiau domisi jo mamos keptos kiaušinienės receptu.
Apie naujausią Juozo Statkevičiaus kolekciją, pristatytą tik Prancūzijos publikai, gyvenimą viena koja Paryžiuje, artimiausius planus ir skandalus, į kuriuos nuolat įsivelia, gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šiandien, 20 val., tik per LNK.
