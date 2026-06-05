 Jessicos Shy gerbėjams – džiugi žinia

Jessicos Shy gerbėjams – džiugi žinia

2026-06-05 13:51 kauno.diena.lt inf.

Popmuzikos atlikėja Jessica Shy penktadienį gerbėjus pradžiugino nauju kūriniu.

Jessica Shy
Jessica Shy / I. Gelūno / BNS nuotr.

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Po ilgos tylos Jessica Shy išleido naują dainą, pavadinimu „Saulė nesileis“.

„Saulė Nesileis“ jau visose platformose!

Norėjosi atnešti šviesos ir pozityvumo į kūrybą, dabar perleidžiu šias emocijas jums. Gražaus penktadienio“, – trumpai socialiniuose tinkluose rašė atlikėja.

29-erių Jessica Shy karaliauja muzikinėje populiarumo viršūnėje.

Per pastaruosius metus Jessica Shy tapo neabejotina Lietuvos pop scenos lydere – ji tris kartus pripažinta „Metų atlikėja“ M.A.M.A. muzikos apdovanojimuose, o jos kūriniai – „Apkabink“, „Tyliai pakuždėk“, „Šokam lėtai“ ir „Dėl tavęs“ – „YouTube“ platformoje skaičiuoja milijonus perklausų.

Patekti į atlikėjos koncertus taip pat tampa nemenku iššūkiu – bilietai čia išgraibstomi akimirksniu. Primename, kad Vilniaus Vingio parke šią vasarą Lietuvos popžvaigždė surengs dar vieną didelį koncertą.

Šiame straipsnyje:
Jessica Shy
Daina
nauja daina
Saulė nesileis

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