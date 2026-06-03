 Jennifer Lopez atskleidė tiesą apie romaną su garsiu aktoriumi: jis bučiuojasi geriausiai

Jennifer Lopez atskleidė tiesą apie romaną su garsiu aktoriumi: jis bučiuojasi geriausiai

2026-06-03 13:02
Parengė Brigita Juodelytė

Jennifer Lopez ant raudonojo kilimo tiesiog švytėjo šalia „Ted Lasso“ žvaigždės Bretto Goldsteino. Likus vos kelioms valandoms iki šio pasirodymo, garsi moteris viešai pakomentavo gandus apie jų romaną, skelbia „The Sun“.

Jennifer Lopez ir Brett Goldstein

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Pora kartu filmuojasi naujoje „Netflix“ juostoje „Office Romance“ (liet. Biuro romanas), todėl gerbėjams jau kurį laiką smalsu, ar ekrane matoma chemija nepersikėlė ir į realų gyvenimą. Per pastarąsias kelias savaites 56-erių superžvaigždė Jennifer ir 45-erių Brettas, reklamuodami savo naująjį filmą, pakurstė tikrą kalbų audrą.

Garsenybės dar kartą pademonstravo ypatingą tarpusavio ryšį – Niujorko premjeroje jie pozavo nusiteikę linksmai ir atsipalaidavę. J. Lopez šiam prabangiam renginiui pasipuošė itin drąsiai ir pasirinko įspūdingą suknelę su gilia iškirpte. Ji taip pat pasidabino spindinčiu makiažu, dėl kurio atrodė tiesiog švytinti. Aktorė plačiai šypsojosi, įsikibusi į savo kolegą, kuris atrodė labai elegantiškai, vilkėdamas juodą kostiumą ir baltus marškinius. Aktorius taip pat nepraleido progos apkabinti Jennifer per liemenį, kai jie stovėjo priešais fotoaparatų objektyvus.

Jennifer Lopez ir Brett Goldstein
Jennifer Lopez ir Brett Goldstein / Scanpix nuotr.

Jų pasirodymas ant raudonojo kilimo įvyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Jennifer galiausiai atskleidė tiesą apie tai, kas iš tikrųjų vyksta tarp jos ir Bretto. Dalyvaudama laidoje „The Today Show“, dainininkė sulaukė tiesmuko klausimo, ar jie susitikinėja.

„Nebūna tokio atvejo, kad pasirodyčiau su kuo nors viešumoje ar kartu dirbčiau, ir manęs nepradėtų poruoti su tuo žmogumi“, – juokėsi Jennifer.

Brettas tuomet pridūrė: „Manau, jei tik atsistoji šalia jos, iškart taip nutinka. Štai kodėl aš visą tą laiką stoviu taip arti.“

Jennifer Lopez ir Brett Goldstein
Jennifer Lopez ir Brett Goldstein / Scanpix nuotr.

Laidos vedėja Savannah pajuokavo: „Gerai, bet pasakysiu tiesiai, nes čia esu aš ir tu mane pažįsti. Tai nebuvo atsakymas.“

Tačiau Jennifer greitai atrėžė: „Tai nebuvo atsakymas? Tai buvo atsakymas! Nes visi tie žmonės, su kuriais mane poruoja... Manau, šiais metais jau „buvau“ su Kevinu Costneriu. Buvo ir daugiau... Buvo daug žmonių. Taip nutinka nuolat. Bet tai nereiškia, kad tai tiesa.“

Galiausiai Jennifer patikslino, kad jie „nesusitikinėja“, o Brettas pridūrė: „teisingai.“

Jennifer Lopez ir Brett Goldstein
Jennifer Lopez ir Brett Goldstein / Scanpix nuotr.

Jennifer pasidžiaugė, kad jai pavyko priversti pačią laidos vedėją Savannah parausti, ir nusijuokė: „Tu bandei sunepatoginti mus, o mes sunepatoginome tave!“

Verta paminėti, kad Jen pati mielai kurstė šias kalbas kitų televizijos pasirodymų metu. Pavyzdžiui, laidoje „Watch What Happens Live“ su Andy Cohenu, vedėjui paklausus, su kuo buvo jos geriausias bučinys ekranuose, ji nedvejodama atsakė: „Ką tik nusifilmavau juostoje su Brettu Goldsteinu. Sakyčiau, kad jis bučiuojasi geriausiai.“

Šiame straipsnyje:
Jennifer Lopez
Brett Goldstein
raudonasis kilimas
romanas
užsienio žvaigždės
garsenybės
aktoriai

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Cinikas
Pasaulis pi šiuos naujenos paskelbimo liko toks pat koks buvo.
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