A. Jagelavičiūtės mama prašo nedaryti skubotų išvadų: anūko nematau tris mėnesius

Penktadienio rytą portalo kauno.diena.lt žurnalistams pavyko pasikalbėti su ponia N. Jagelavičiene. Moteris prisipažino, kad gyvena išties nelengvą gyvenimo etapą. Situacija nėra tokia paprasta ar vienareikšmė, kaip gali pasirodyti iš į žiniasklaidą patenkančių detalių.

Pirmiausia buvo kalbama apie balandžio 18 d. N. Jagelavičienės kreipimąsi į teismą dėl nuosavybės teisių pripažinimo. Moteris prašė patikslinti, jog į teismą kreipėsi ne dėl anūko, o dėl buvusio savo žento M. Volkaus. Moteris teigė pradėjusi bylinėtis tik dėl to, kad ką nors iš savo dukters turto išsaugotų anūkui, nes vaikui – tik aštuoneri. „M. Volkus – 43 metų vyras, kuris neturi nieko. Jam labai svarbu kažkieno turtas prisidengus mažu berniuku“, – tikino neseniai dukters netekusi moteris.

N. Jagelavičienė, kalbėdama apie ketvirtadienį paaiškėjusį faktą, jog ji balandžio pradžioje parašė pareiškimą policijai dėl anūko tėvo M. Volkaus, kaip įtariama, fizinio skausmo sukėlimo, paaiškino: „Kreipiausi tik po to, kai įvyko bandymas fiziškai susidoroti“.

Neseniai dukters netekusi moteris prašė: „Nepulkite manęs teisti ar smerkti. Man ir taip labai sudėtinga. Juk anūko aš nematau tris mėnesius. Vaiko tėtis užblokavo mano telefoną, negaliu nueiti į mokyklą. Berniukui sunku be mamos... Aš jį auginau nuo pat pirmos dienos, aštuonerius metus. Ateis laikas, tikrai norėsiu pasakyti, kaip viskas buvo. Gal tas laikas ateis tuoj. Iki teismo nelabai norėčiau kalbėti“.

Moteris prašė ramybės artėjant Motinos dienai ir dar kartą įdėmiau įsiskaityti į tai, ką ji sako savo įraše, ketvirtadienį paskelbtame feisbuko paskyroje.

„Mielieji, nuoširdžiai noriu padėkoti jums už paramą, palaikymą ir meilę šiuo nesibaigiančiu sudėtingu man laikotarpiu. Rašyti šią žinutę be galo sunku ir be galo skaudu. Maža to, kad kalbos apie Motinos dieną šiandien veria širdį – tai bus pirmoji tokia diena, kai aš esu mama be savo vaiko, dar ir nuolat atsiranda straipsnių apie teisminius mano ginčus su svetimu žmogumi, kuris negerbia nieko. Mano anūkėlis yra vienintelė priežastis, kodėl aš dar randų jėgų gyventi. Mano anūkėlis yra mano šviesa, mano didžiausia meilė, mano dukros atspindys ir mano stiprybė nepaleisti vėjais to, ką taip ilgai kūrė jo mama. Ne veltui jos net kolekcija vadinosi „Viena“. Aš padarysiu viską, kiek tik mano jėgose, kad visa, kas priklauso anūkėliui, nepatektų į svetimas, nemylinčias ir tik naudos siekiančias rankas. Širdingai prašau, neturint visos informacijos, nemanipuliuoti ja, neteisti, nešmeižti, neapkalbėti. Bet kuri mama ar močiutė, tikiu, būdamos panašioje situacijoje, elgiasi, elgtųsi taip pat. Šiandien patiriu neapsakomai didelį psichologinį spaudimą, jį patiria ir artima mano išėjusios dukros aplinka, net ir verslai, su kuriais bendradarbiauta. Ir visą tą psichologinį spaudimą reikėtų padauginti ko gero iš šimto kartų, kad suvoktume, kokį patirdavo mano dukra... Mano šeima yra mano anūkėlis. Svetimas žmogus nėra mano šeima. Ir tai mano pačios dukra nusprendė dar prieš daugiau nei trejus metus išsiskirdama. Linkiu visiems ramybės, sveikatos, linkiu, kad vazos būtų pilnos Motinos dieną gražiausių gėlių“, – socialiniuose tinkluose rašė N. Jagelavičienė.