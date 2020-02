J. Kraujelytė dalijasi nauju kūriniu: noriu kalbėti apie tai, kas nepatogu

Dainininkė ir dainų autorė Justė Kraujelytė pristato naują kūrinį „Like they say or do“ ir jo vaizdo klipą. Tai – antrasis jos solinis darbas, tęsiantis pavasario pabaigoje pasirodysiančio debiutinio albumo „Therapy“ istoriją.

„Noriu kalbėti apie tai, kas nepatogu, – sako Justė. – Apie psichikos ypatybes, emocijas, išgyvenimus ir tam tikrus nukrypimus, kurie visuomenėje yra priimami kaip nenormalūs ar net slepiami. Slėpti ir slėptis užtenka, juk kiekvienas iš mūsų turime mažesnių ar didesnių vidinių demonų, kuriuos, norint nugalėti, pirmiausia reikia pripažinti.“

Dainininkė pasakoja, jog kūrinys „Like they say or do“ kalba apie savęs matymą per primestas autoritetingas nuomones, apie bandymą tilpti į negailestingus standartus, iškeltus tiek savo paties, tiek aplinkos. Kartu, tai ir kūrinys apie išsilaisvinimą, atsiribojimą nuo spaudimo būti tokiu, koks nesi.

„Gyvename ypatingoje informacijos taršoje, kurioje išvis pradedi nebesuprasti, kas esi, ką daryti, kuo būti – visur vien patarimai, vien galimybės, o verdanti galva galiausiai paralyžiuoja, patys sau įsirengiame vidinius beprotnamius, – sako atlikėja. – Šioje dainoje yra daug manęs ir mano pačios atradimų – išties, kasdien abejoju viskuo, labiausiai – savimi pačia, tačiau vis tiek neapleidžia mintis, jog teisingiausia yra pasikliauti savo intuicija ir širdimi, o ne kitų nuomonėmis.“

„Like they say or do“ vaizdo klipas taip pat vaizduoja tobulą, iš rėmų ir standartų neiškrentantį gyvenimą. Klipe daug simbolių ir detalių, sterilumo, baltos spalvos – taip tvarkinga ir švaru, jog varo iš proto. Dainos klipu dainininkė kviečia diskutuoti – kas dar yra normalu, o kas jau nebe, kas yra išsilaisvinimas, kur yra riba tarp normos, laisvės ir perlenktos lazdos.

„Vieną iš vaizdo klipo kadrų įkvėpė Beatos Tiškevič „Vyvenime“ aprašyta scena, kur ji valgo ledus, o šie tirpsta ir laša ant pėdkelnių. Jei pamatytų mama... tai būtų nusikaltimas!, – prisimena dainininkė. – Tikiu, kad kiekviename iš mūsų yra ir vaikas, ir ta tamsioji pusė, kuri nori kažką iškrėsti, kurios negalima amžinai varžyti, kuri yra įdomi, kūrybiška, laisva, ieškanti“

Dainą „Like they say or do“ kartu kūrė prodiuseriai Bjørn Holmesland bei Snorre Bergerud, skambesio paieškose dalyvavo ir dainininkės muzikos bendražygis Saulius Sakavičius.

„Vaizdo klipą nuo idėjos iki kiekvienos detales, kiekvieno atskiro nupiešto kadro ir rakurso kūrėme kartu su ištikima bendražyge Elena Augustinaite, o įgyvendinome su Luku Zaperecku. Noriu atskirai padėkoti Pauliui Baronui ir Ignui Alminauskui už visus fiksuotus kadrus. Godai Grakauskaitei bei būriui draugų, kurie filmavimo aikštelėje padėjo ne tik darbais, bet ir smagiomis emocijomis“, – džiaugiasi Justė.