Įvertinkite: J. Nainys pristato naują dainą „Stop The Show“

Radistas Jonas Nainys 2019-uosius metus baigia išleisdamas dar vieną naktinių klubų šokių aikštelėse stogą kilnosiantį hitą. Jovani pseudonimu besivadinantis elektroninės muzikos prodiuseris ir atlikėjas, kurio dainos „Keep It To Myself“, „Figure It Out“ ir „I Should Have Known“ didelės sėkmės sulaukė ir mūsų šalyje ir užsienyje, pristatė naują kūrinį „Stop The Show“. Naujoji Jovani daina yra įrašyta kartu su amerikiečiu dainininku Johnu Duffu.