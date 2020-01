Įvertinkite: J. Lapatinskas pristato Eurovizijai skirtą dainą

Praūžė šventinis laikotarpis, kurio metu daugelis galėjo mėgautis ilgomis atostogomis, o pasitikę Naujuosius metus vėl visi kimba į kasdienius darbus. Ypatingai darbų gausą šiuo metu gali justi ir kasmetinio, jau 65-ojo Eurovizijos konkurso atrankos dalyviai. Į vos už kelių dienų prasidėsiantį atrankų traukinį bilietą jau turintis gerai žinomas Lietuvos atlikėjas Justinas Lapatinskas klausytojus pasitiks su savo kūrybos daina „High way story“.

„Eurovizijoje esu ne naujokas. Paskutinis dalyvavimas, galiu pasakyti, buvo tikrai įdomus. Dainos keitėsi, dainavome lietuviškus hitus, užsienio kūrybos dainas... Rinkome dainą, atlikėją. Na, išvažiavo tą kartą Vaidas ir Monika. Po tos mišrainės buvau tikrai nusprendęs pagailėti savęs, – atvirai teigia į Eurovizijos atrankų šurmulį sugrįžęs atlikėjas. – Tačiau praėjo šiek tiek laiko. Kartas nuo karto gaudavau pasiūlymų dalyvauti su užsienio kūrėjų siūlomomis dainomis. Tačiau, kadangi esu įsitikinęs, kad Lietuvą turi atstovauti kūrinys, sukurtas Lietuvoje, teko ieškoti kitų variantų nei pasiūlyti kitų šalių atstovų. Ir radau – „High way story“.

Pasakodamas apie apsisprendimą dalyvauti tarptautinio muzikinio projekto atrankose, Justinas atvirauja, kad dainos pamatus jau kurį laiką nešiojo savo mintyse. „Svarbiausia – žinoti, kokios dainos nori. Ją jau kurį laiką niūniavau mintyse, – šypsodamasis teigia dainininkas. – Pastarieji metai buvo gana nelengvi, tad patirties pasisėmiau su kaupu. Labai daug davė ir dėstytojų suteiktos muzikinės žinios dėl kurių esu jiems be galo dėkingas. Visos patirtys privertė griebtis rašiklio ir dainos pamatus, pastatytus mintyse, perkelti į popieriaus lapą.“

Tačiau, pasak J. Lapatinsko, tai tik dalis viso darbo. „Perkelti mintis į popieriaus lapą, tai tarsi pradėti statyti namą. Tačiau juk jam reikia ir sienų, grindų, stogo ir panašiai, – juokiasi Justinas. – Dainos žodžius ir melodiją kūriau aš, tačiau esu kūrėjas – atviras pasiūlymams, įvairiems sprendimams ar konstruktyviai kritikai, todėl džiaugiuosi komandoje turėdamas Justiną Stanislovaitį, kuris davė daug muzikinių idėjų ir inspiracijų eiti į priekį. Sakyčiau, kad dviguba jėga kurtas bendras muzikinis darbo vaisius jau užkoduotas prasiveržti dvigubai stipriau“.

Lietuva dar nėra pakilusi aukščiau 6-osios vietos Eurovizijoje. Ko reikia mūsų šaliai, kad patektume tarp 5 geriausių? Į šį klausimą J. Lapatinskas atsako paprastai. „Lietuvai nieko netrūksta. Visi atlikėjai, kurie yra buvę išsiųsti į šį konkursą, padarė viską ir dar daugiau, – palaikydamas kolegas teigia atlikėjas. – Sudainavo gerai, atrodė pasitempę – tikri lietuviai. Eurovizija yra pilnai politinis žaidimas, kuriame laimi geri kūriniai, gavę gerą pradinį startą prieš Eurovizijos pagrindinę sceną. Tad po tiek metų, deja, tačiau tenka pripažinti, kad kaip ir Lietuvos konkursuose, taip ir pasauliniuose – tiesa ir šviesa ne visada nulemia realią vietą turnyrinėje lentelėje. Todėl nuoširdžiai linkiu visiems lietuviams didžiuotis savo Eurovizijos atstovais, nes jie gėdos dar nėra padarę.“

Jau visai netrukus į Eurovizijos atrankų sceną su daina „High way story“ lipsiantis J. Lapatinskas atvirauja, kad žiūrovus bandys papirkti ne šou, o būtent tuo, dėl ko ir yra pats šis konkursas – muzika. „Kūrinys, su kuriuo esu atrinktas dalyvauti nacionalinėje Eurovizijos atrankoje, yra sukurtas mano paties, todėl žinau jo stipriąsias ir silpnąsias puses. Tikrai nemanau, kad plunksnų kepurė ar ryškūs drabužiai reikalingi pirmoje atrankoje. Žiūrovai išvys paprastą vaikiną su melodinga daina ir gerai surepetuotais pritariamaisiais balsais. Tikiu, kad ne blizgučiai ir besieliai daiktai, o kaip tik – muzika jungia žmones ir priverčia per kūną nubėgti šiurpuliukus. Tačiau ar to pakaks? Pamatysim“, – su šypsena teigia atlikėjas.