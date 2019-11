Išgirskite: E. Jennings pristato naują dainos „Coming Home For Christmas“ versiją

Prieš 18 metų sukurtą ir įrašytą dainą iki šiol šventiniu periodu itin dažnai transliuoja radijo stotys, ją galima išgirsti prekybos centruose. Šiemet, prieš didžiąsias metų šventes, visų pamiltas kūrinys atgimsta naujai ir su vaizdo klipu.

„Prisimenu, kad 2001 m., kada sukūriau „Coming Home For Chrismtas“, negalėjau ir pagalvoti, kad šis kūrinys kiekvienais metais bus transliuojamas per radiją ir skambės prekybos centruose, – skelbdama šventinio Kalėdų laukimo pradžią pasakoja E. Jennings. – Nuostabu, kad žmonės vis dar myli šią melodiją, kuri padeda sukurti tikrą kalėdinę nuotaiką“.

Viena mylimiausių Lietuvos dainininkių E. Jennings gerbėjams dovanos du kalėdinius koncertus „Coming Home For Christmas“. Visas geriausias kalėdines dainas ji atliks kartu su 10-ties muzikantų orkestru „Retro Orchestra“. Šventiniai Erico Jennings koncertai „Coming Home For Christmas“ vyks gruodžio 7 d. Kongresų rūmuose Vilniuje ir gruodžio 21 d. Palangos koncertų salėje.



„Koncertai vadinasi „Coming Home For Christmas“, todėl nieko keisto, kad dainuosiu labai daug kalėdinių dainų, – sako E. Jennings. – Man labai patinka didžiosios metų šventės. Kiekvienoms Kalėdoms gaminu didžiulę šventinę vakarienę, nes tikiu, kad brangų laiką prasminga leisti kartu su pačiais artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis“.

Šventinius vakarus gerbėjams dovanosianti E. Jennings neslepia, kad atliks daug tradicinių kalėdinių dainų. Publika išgirs ir galės kartu dainuoti skambant Mariah Carey hitui „All I Want For Christmas Is You“, klasikiniams kūriniams „White Christmas“, „Let It Snow!“, „Silent Night“, „Santa Claus Is Comin‘ To Town“, „Rockin‘ Around The Christmas Tree“ ir daugeliui kitų.