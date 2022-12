I. Stonkuvienė: supratau, kad turiu klaustrofobiją

„Jau trečią sezoną man žmonės neduoda ramybės su klausimais, ar aš nesislepiu po viena ar kita kauke, žmonės internete net balsavimus daro. O dabar kai Vidas atsisėdo į komisijos kėdę ir jis pradėjo klausinėti to paties. Pavyzdžiui, sėdim, žiūrim laidą, jis atsisuka ir sako: „Tu! Nu, tikrai tu! Bet gal man pasakytum, jeigu dalyvautum?“ Ir aš visada nuoširdžiai sakiau – meile, aš tikrai nedalyvauju. Ir nemelavau! Todėl, kai paskambino laidos režisierė Gintarė ir pasakė, kad jau atėjo metas, aš sutikau, nes viskas labai organiškai ir natūraliai susidėliojo. Be to, norėjosi jau užgesinti tas kalbas, kad žmonėms sekmadienis būtų ramesnis“, – kaip visuomet linksmai pasakoja ji.

Indrė atvira – meluoti ji nemoka, todėl ilgai slėpti nuo mylimų žmonių apie dalyvavimą tokiame šou būtų sunku: „Kadangi aš visą vasarą praleidau pajūryje, kaip tik buvau susiplanavusi savaitei su darbais ir filmavimais grįžti į Vilnių, vienas iš jų buvo „Kaukių“ filmavimas. Tai man labai patiko, kad nereikėjo ilgai tempti ir meluoti, ir užjaučiu labai dalyvius, kuriems reikia slėpti šią paslaptį tiek ilgai.“

Maža to, sekmadienį, kuomet rodė laidą, Indrė kaip tik skrido iš savo gastrolių Jungtinėje Karalystėje. Tačiau vos nusileidus lėktuvui pasipylė šimtai žinučių. „Aš dar prieš skrydį galvojau – ar tik ne šiandien laida, kurioje dalyvavau ir kai nusileidau supratau, kad tikrai taip! Labai daug kas klausė – kodėl tiek trumpai? Ar buvo sunku? Ar tikrai Vidas nežinojo? Be to, mes su mamyte ir sese turime bendrą susirašinėjimą ir jos iš karto parašė: „Tu rimtai? Ką dar nuo mūsų slepi?“ Nors scena man nėra jokia naujiena, bet dalyvaudama čia supratau, kad turiu klaustrofobiją, nes būti su kauke tikrai nėra jauku ir lengva“, – prisipažįsta moteris.

