I. Jankauskaitė apie nutikimą su J. Jankevičiumi: nesikuklinsiu – man labai patiko

Dainininkė sulaukė daugybės pagyrų iš J. Jankevičiaus. Pasirodo, kad kai pastarajam teko netikėtai atsigulti į ligoninę Klaipėdoje, būtent Inga tapo jo lankytoja. „Ingai turiu visiškai naują pagarbą. Inga mane lankė, buvo mano seselė“, – atviravo jis.

Tą patvirtino ir pati Inga. „Nesikuklinsiu – šis epizodas mano gyvenime man labai patiko. Po šitos mūsų istorijos dabar jaučiu visai kitokį ryšį. Tačiau aš juo patikėjau ne iš karto – pagalvojau, kad jis specialiai visa tai suorganizavo tam, kad mes normaliai susipažintume“, – šypsojosi ji, ir žiūrovams atskleidė, kokį Justino bruožą tuomet ypač įvertino.

Inga prabilo ir apie naują gyvenimo etapą. Su nedidelėmis pertraukomis televizijoje praleidusi 20 metų, šiandien I. Jankauskaitė čia išvystama rečiau. Tiesa, tokį kelią ji pasirinko neatsitiktinai.

„Atėjo toks laikas, kai specialiai pasirinkau keliauti į žiūrovus ir su jais bendrauti savo muzikos kalba, savo kūriniais. Tai buvo rizikingas kelias, pakankamai nepopuliarus sprendimas. Bet aš jo visiškai nesigailiu“, – atviravo dainininkė.

Šventinis laikotarpis atlikėjams dažnai tampa pačiu darbymečiu – I. Jankauskaitė čia ne išimtis. Tiesa, vis dėlto yra kai kas, ko savo koncertų metu žinoma moteris norėtų atsikratyti: „Mane persekioja ta „lyrika“, „romantiškoji Inga“. Man atrodo, kad net jei sukurčiau kokį punk rock albumą, iš paskos vis tiek tįstųsi „romantiškoji, lyriškoji“… Mano koncertai – seniai nebe lyrikos vakarėlis. Tai yra toks siautalas, kad ten nėra nieko apie liūdną lingavimą ir prasmingus veidus“, – kalbėjo dainininkė.

O ypač moteris džiaugėsi tuo, kad gerbėjai vertina jos kūryba. Tokie pat širdžiai mieli jai yra ir M.A.M.A apdovanojimai. „Nelabai suprantu kuklinimosi, bet tas yra ir manyje – priimti komplimentus, pripažinimo ženklus. Bet iš tiesų, reikia tą iš savęs uiti, nes tai neįvyksta be darbo, be didžiulių pastangų, be tikslingo, ilgo kelio, be didelės komandos. Taip nebūna „netyčia“. Priimu tai su didžiuliu pasididžiavimu, džiaugsmu ir kaip kelio ženklą, kad viskas gerai – galiu važiuoti toliau“, – atviravo ji.

