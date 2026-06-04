 Garsus olandų atlikėjas pažėrė komplimentų Kaunui: prašau čia nevykti, kad liktų kaip yra

Garsus olandų atlikėjas pažėrė komplimentų Kaunui: prašau čia nevykti, kad liktų kaip yra

2026-06-04 15:00 kauno.diena.lt inf.

Garsus olandų atlikėjas Philas Bee, apsilankęs Lietuvoje, negailėjo gražių žodžių mūsų šaliai.

<span>Garsus olandų atlikėjas pažėrė komplimentų Kaunui: prašau čia nevykti, kad liktų kaip yra</span>
Garsus olandų atlikėjas pažėrė komplimentų Kaunui: prašau čia nevykti, kad liktų kaip yra / Edgaro Cickevičiaus, Regimanto Zakšensko, Ph. Bee feisbuko nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Žymusis olandų smuikininkas ir dirigentas André Rieu antradienį surengė koncertą Kauno „Žalgirio arenoje“. 

Kaip skelbė renginio organizatoriai, koncertas tapo tikra muzikos švente. Tūkstančiai žiūrovų kartu dainavo, plojo, šoko ir negailėjo ovacijų tiek maestro, tiek jo legendiniam Johano Štrauso orkestrui. Koncerto metu netrūko juoko, jautrių akimirkų, o vakaro pabaigoje visa arena pakilo iš savo vietų ir ilgai dėkojo muzikantams už nepamirštamą reginį.

Kartu su A. Rieu į koncertą Lietuvoje atvyko ir olandų atlikėjas Philas Bee. Tiesa, žinomas vyras socialiniuose tinkluose prabilo ne apie renginį, o apie mūsų šalį.

„Ką aš galvoju? Lietuva šalis, į kurią įprastai niekada nevažiuotum“, – taip įrašą pradėjo Ph. Bee.

„Kur pažvelgsi, viskas taip švaru ir prižiūrėta. Gatvės, namai, automobiliai švarūs. Žmonės neatrodo kaip skandinavai, bet ir ne kaip rytų europiečiai. Užsisakai stiklinę „Pepsi“ ir papildomai gauni butelį šalto vandens. Žmonės atrodo tokie atsipalaidavę. 

Ar tai pamiršta šalis? Man tai patinka, tikrai patinka. 2,4 mln. žmonių šalyje beveik dvigubai didesnėje nei Nyderlandai. Gražu. Tad prašau čia nevykti, kad liktų kaip yra“, – Lietuvą gyrė atlikėjas.

Šiame straipsnyje:
Phil Bee
kaunas
Lietuva
komplimentai
 André Rieu

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
komentarai
Kad nieko tokio nepasakė, kodėl čia liguistai jautrūs komentatoriai kaunasi komentaruose? :DDDD
1
0
Mr.X
Galėjo užbaigt: " Į šią šalį vykit, jeigu turit tikslą gėrėtis šios šalies gamta, norit sužinot kuo daugiau apie istoriją ir kultūrą, o ne tam , kad tik gaut leidimą nuolatiniam gyvenimui, dėl pašalpų ir "rusų pasaulio" propogandos skleidimo.
2
0
Žilvinas
Šiandien darysiu vėdarus
5
0
Visi komentarai (42)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų