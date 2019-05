Filmo „Pokemon: detektyvas Pikachu“ garso takelyje – Dynoro „In My Mind“

Šių metų pradžioje jaunasis didžėjus ir prodiuseris iš Lietuvos pelnė net tris M.A.M.A. apdovanojimų statulėles, o jo ir Gigi D’Agostino kurtas hitas „In My Mind“ skamba visame pasaulyje, vien „YouTube“ jis perklausytas milijardus kartų.

Kūrinį išgirsti bus galima ir filmo „Pokemon: detektyvas Pikachu“ garso takelyje.

Kino kritikų liaupsinamos juostos garso takelyje be Dynoro yra ir kitų gerai žinomų dainų, tokių kaip Bonnie Tyler hitas „Holding Out For A Hyro”, Ritos Oros, Kygo, Davido Guettos, Shawno Mendeso kūrinių.

Pokemonus, kaip vaizdo žaidimą, prieš 23 metus sukūrė bendrovė „Nintendo“. Nuo tada frančizė išsiplėtė į licencijuotų žaislų, stalo žaidimų, manga komiksų ir išmaniųjų telefonų rinkas. Šiuo metu Pokémon yra pelningiausias pramogų prekinis ženklas pasaulyje, lenkiantis lėlę Barbę, „Hello Kitty“, Džeimsą Bondą, Marvel superherojus ir „Žvaigždžių karus“.

Filme matysime, kaip mieste, kuriame draugiškai sugyvena žmonės ir Pokemonai, vienas pastarųjų – Pikachu – svajoja tapti tikru detektyvu. Šią svajonę sunkina tai, kad Pokemonams kalbant žmonės girdi tik mielą cypsėjimą. Kitaip tariant, Pikachu niekas nesupranta. Išskyrus Timą Gudmeną. Išsiaiškinęs, kad vaikinukas ieško paslaptingai dingusio savo tėvo, Pikachu pasišauna jam padėti.

Filmas jau rodomas Lietuvos kino teatruose.