„Eurovizijos“ gerbėjų balsavime „Katarsis“ nuskynė rekordą Lietuvai

Tradiciškai paskutinę metų dieną „Eurovizijos“ gerbėjai mėgavosi geriausiomis visų laikų konkurso dainomis.
Viso tarp 250-ies gerbėjų mylimiausių konkurso dainų pateko keturios Lietuvos dainos. Šiemet Bazelyje dainą „Tavo Akys“ atlikęs „Katarsis“ užėmė 26-ą vietą bendroje lentelėje. Taip buvo pagerintas pernai Silvester Belt pasiektas rekordas – 37 vieta. Silvestro „Luktelk“ šiemet užėmė 70-ą vietą.
Visos Lietuvos dainos, patekusios į ESC250:
„Katarsis“ – „Tavo Akys“ (26 vieta);
Silvester Belt – „Luktelk“ (70 vieta);
Monika Liu – „Sentimentai“ (82 vieta);
„The Roop“ – „On fire“ (248 vieta);
Pernai 238-oje vietoje taip pat matėme Moniką Linkytę su „Stay“, bet šiemet į topą ji nepateko.
Loreen su „Euphoria“ „ESC Top 250“ balsavime triumfavo jau 12-ą kartą nuo savo pergalės 2012 metų „Eurovizijoje“. Antrą kartą iš eilės jai pavyko užsitikrinti ir antrąją vietą „Eurovizijos“ gerbėjų širdyse su 2023 metų „Euroviziją“ laimėjusia daina „Tattoo“.
Trečioje vietoje kiek netikėtai atsidūrė šiemet Albanijai atstovavęs kolektyvas „Shkodra Elektronike“ su „Zjerm“.
„ESC Top 250“ geriausiųjų dešimtukas:
- Loreen – „Euphoria“ (Švedija 2012)
- Loreen – „Tattoo“ (Švedija 2023)
- Shkodra Elektronike – Zjerm (Albanija 2025)
- Käärijä – „Cha Cha Cha“ (Suomija 2023)
- Chanel – „SloMo“ (Ispanija 2022)
- KAJ – „Bara Bada Bastu“ (Švedija 2025)
- Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer“ (Švedija 2022)
- Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“ (Kroatija 2024)
- Erika Vikman – „Ich Komme“ (Suomija 2025)
-
Marina Satti – „Zari“ (Graikija 2024).
Didžiausią šuolį šiųmetiniame balsavime padarė Suomijos atstovas Aksel Kankaanranta (2020), pakilęs net 557 vietomis. Reikšmingai pakilo ir Anxhela Peristeri (Albanija 2021), šiemet pasiekusi 211-ąją vietą. Tuo metu didžiausią kritimą patyrė Ispanijos 2004 metų atstovas Ramón, kuris iš 111 vietos pernai nukrito iki 826-os šiemet.
