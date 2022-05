„Eurovizija“ su Monika Liu šiemet prie ekranų sutraukė per milijoną žiūrovų

Pusfinalį, kuriame šalies atlikėja išsikovojo kelialapį į finalą, taip pat žiūrėjo gausus būrys; šios transliacijos reitingas siekė 15 procentų.

„Kone kas antras Lietuvos gyventojas bent trumpam stebėjo, kaip šiemet Monikai Liu ir kitiems atlikėjams sekasi konkurse. Pirmojo pusfinalio transliacijos reitingas, rodantis įsitraukusią auditoriją, siekė 15 proc., o bent trumpam šį stebėjo per 630 tūkst. gyventojų. Tai, jog „Eurovizija“ yra viena mėgstamiausių žiūrovų laidų, pagrindžia ir faktas, kad metiniame visų laidų tope pernai „Eurovizijos“ laidoms teko pirmosios trys pozicijos. Ji lenkia net lietuvių dievinamas krepšinio čempionato transliacijas“, – sakė „Kantar“ media tyrimų ir įžvalgų vadovė Lina Petraitienė.

Keturioliktąją vietą finale šiemet užėmusi šalies atlikėja M. Liu su lietuvių kalba atliktu kūriniu „Sentimentai“ pelnė ir žiūrovų dėmesį. Konkurso finalą tą šeštadienį bent trumpam buvo įsijungę daugiau kaip 800 tūkstančių gyventojų, o laidos reitingas siekė 18 proc. Analizuojant pastarųjų metų „Eurovizijos“ reitingus, šis rodiklis patenka į TOP septintuką aukščiausius reitingus „Eurovizijoje“ pelniusių Lietuvos atlikėjų.

Reitingas gana glaudžiai susijęs su dainos pelnyta vieta finale: kol kas nepralenkiami sutelktų žiūrovu atžvilgiu lieka 2006 m. šaliai atstovavę „LT United” „We are the winners“, jie pelnė aukščiausią šalies istorijoje 6 vietą šio konkurso finale ir geriausią transliacijos reitingą, beveik 25 proc. Kiti geriausi rezultatai išsidėlioja taip: „The Roop“ „Discoteque“ 2021 m. užėmę 8 vietą; Dony Montell „I've Been Waiting For This Night“ 2016 m. , 9 vieta; Ieva Zasimauskaitė „When we’re old“, 2018 m., 12 vieta; 2001 m. „Skamp“ su daina „You Got Style“ užėmė 13 vietą, o 2012-aisiais Lietuvai atstovavęs Donatas Montvydas su daina „Love Is Blind“užėmė 14 vietą, kaip ir šiemet M. Liu.

„Eurovizijos“ reitingas įspūdingas ir tuo, jog finalo transliacija trunka kone keturias valandas, tad tiek laiko išlaikyti prikaustytą auditoriją nemažas iššūkis.

Tačiau iš dainavusių lietuvių kalba, tai aukščiausia vieta iš trijų kartų, kai buvo dainuota gimtąja kalba, ir geras transliacijos reitingas. Pirmasis mūsų atstovas šiame konkurse Ovidijus Vyšniauskas, 1994 m. Lietuvai debiutavus „Eurovizijoje“, lietuviškai atliko „Lopšinę mylimai“ ir liko paskutinis. Tuomet po penkerių metų į konkursą sugrįžusi Lietuva į 1999 m. konkursą delegavo Aistę Smilgevičiūtę, kuri žemaičių tarme atliko dainą „Strazdas“ ir pelnė 20 vietą.

„Eurovizijos“ reitingas įspūdingas ir tuo, jog finalo transliacija trunka kone keturias valandas, tad tiek laiko išlaikyti prikaustytą auditoriją nemažas iššūkis. Nepaisant ilgo transliacijos laiko, „Eurovizijos“ finalo reitingai, visada kai tik dalyvauja šalies atstovas, mūsų tyrimo duomenimis, niekad nėra buvę žemesni nei 12-20 proc. Prie to prisideda ir tai, kad 15 iš 22 kartų, kai šalis dalyvavo šiame konkurse, ji patekdavo ir į finalą, tad turėjome už ką sirgti”, – reziumavo „Kantar“ media tyrimų ir įžvalgų vadovė.

Tarptautinis „Eurovizijos“ konkursas šiemet vyko gegužės 10-14 dienomis Italijos mieste Turine, nugalėtoju šiemet 66 kartą vykusiame konkurse tapo Ukraina su šaliai atstovavusia grupe „Kalush Orchestra“ ir daina „Stefania“.

