E. Musko tėtis susilaukė antro vaiko su podukra: pora jau spėjo ir išsiskirti

Antrosios atžalos 76-erių vyras su savo podukra susilaukė dar 2019-aisiais, tačiau šį faktą žiniasklaidai patvirtino tik dabar. Pirmojo vaiko su J. Bezuidenhout jis susilaukė 2017 m. Pora jį pavadino Elliotu Rushu.

„Vienintelis dalykas, dėl kurio esame Žemėje, yra daugintis“, – teigė E. Muskas.

Visgi, E. Muskas pripažino, kad šis podukros nėštumas nebuvo planuotas. Be to, pora jau kartu nebegyvena. E. Musko teigimu, tarp jų per didelis amžiaus skirtumas.

„Tai nepraktiška. Jai 35-eri. Galiausiai, jei aš vis dar būsiu, ji galės grįžti pas mane,“ – samprotavo E. Muskas ir pridūrė: „Bet kuris vyras, vedęs jaunesnę moterį, supras, kad po malonaus laiko kartu jausis didelis atotrūkis... ir tas atotrūkis išryškės.“

Nepaisant to, kad pora kartu nebegyvena, jie vis dar bendrauja. Interviu E. Muskas pasakojo, kad J. Bezuidenhout buvo atvykusi pasisvečiuoti su mažais vaikais į jo namus Pietų Afrikos Respublikoje.

„Jie čia praleido kelias dienas maždaug prieš šešis mėnesius. Ir vaikai pradėjo mane nervinti, tačiau vos tik jie išvažiavo, aš jų pasiilgau,“ – atvirai rėžė jis.

Vyras taip pat prisipažino, kad DNR testo savo naujai atžalai neatliko, nes yra įsitikinęs, kad vaikas jo.

„Nesu tikrinęs jos DNR. Bet ji atrodo kaip ir kitos mano dukros... Taigi, žinote, tai gana akivaizdu“, – kalbėjo jis.

Susipyko su sūnumi

Prieš tai E. Muskas buvo vedęs J. Bezuidenhout motiną Heide Bezuidenhout su kuria santuokoje praleido aštuoniolika metų ir susilaukė dviejų atžalų. E. Muskas savo tuometinei žmonai padėjo užauginti ir J. Bazeuindenhout, kuriai buvo vos ketveri, kai jis tapo jos patėviu.

2017-ais, kai E. Musko užauginta podukra nuo jo pastojo, kilo pykčiai tarp garsiojo jo sūnaus Elono. Pastarasis supyko, kad jo tėvas užmezgė intymius santykius su podukra.

Tuo metu su tėvu nesutariantis Elonas leidiniui „Rolling Stone“ savo tėvą apibūdino kaip „siaubingą žmogų“.